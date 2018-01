נפוליאון בונאפארטה הובס על ידי קואליציה אירופית בווטרלו ב -1815. להקת אבבא עשתה שימוש בקרב כמטאפורה לאישה הנכנעת ומתאהבת בגבר – הוא ה"ווטרלו" שלה. "ווטרלו" הוא הסינגל הראשון מתוך האלבום השני של הלהקה השבדית, כשלראשונה קוראת לעצמה ABBA – צירוף שמותיהם של חברי הלהקה – בני אנדרסון, ביורן אולוואס, אנייטה פלטסקוג ואניפריד לינגגסטאד. לפני כן נקראה הללהקה – Hep Stars. ב -6 באפריל 1974 השיר זוכה הלהקה באיירוויזיון. הניצחון הוא ראשית דרכה של אבבא לתהילה עולמית והפיכתה לאחד ממוצרי היצוא הבולטים של שבדיה בשנות השבעים והשמונים. הסינגל הפך ללהיט מספר אחת במספר מדינות ואף הגיע לטופ טן בארה"ב ולמכירות של כשישה מיליון עותקים, מה שהפך אותו לאחד הסינגלים הנמכרים ביותר בכל הזמנים. בחגיגות ה -50 של תחרות האירוויזיון ב -2005, היא נבחר כשיר הטוב ביותר בהיסטוריה של התחרות.

לא רק היום, "ווטרלו" נשמע אחד השירים הפחות מדליקים של אבבא אם תעמידו מולו שירים כמו One of Us ו – Dancing Queen או Super Trouper ו – The Winner Takes It All.



My, my, at Waterloo Napoleon did surrender

Oh yeah, and I have met my destiny in quite a similar way

The history book on the shelf

Is always repeating itself

Waterloo – I was defeated, you won the war

Waterloo – Promise to love you for ever more

Waterloo – Couldn't escape if I wanted to

Waterloo – Knowing my fate is to be with you

Waterloo – Finally facing my Waterloo

My, my, I tried to hold you back but you were stronger

Oh yeah, and now it seems my only chance is giving up the fight

And how could I ever refuse

I feel like I win when I lose

Waterloo – I was defeated, you won the war

Waterloo – Promise to love you for ever more

Waterloo – Couldn't escape if I wanted to

Waterloo – Knowing my fate is to be with you

Waterloo – Finally facing my Waterloo

So how could I ever refuse

I feel like I win when I lose –

Waterloo – Couldn't escape if I wanted to

Waterloo – Knowing my fate is to be with you

Waterloo – Finally facing my Waterloo

Waterloo – Knowing my fate is to be with you

Waterloo – Finally facing my Waterloo

Waterloo – Knowing my fate is to be with you

ABBA - Waterloo

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: