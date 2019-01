"עבד לאהבה" הוא משפט נפוץ, שכיח ואף נדוש בפופ. לא מעט שירים נכתבו על "סלייב טו לאב". הזמרת אבבא (Aveva) כתבה מהזווית שלה על כניעה לאהבה מתוך רצון לנתינה יותר מאשר קבלה. יכולים לקחת את הרעיון לכיוונים שונים, מאהבה פרטית ועד אהבת הקהל. מדובר בתלות, בהדדיות אולטימטיבית. אתה נותן הכל כדי לקבל בחזרה. זוהי לעיתים עבדות שוללת חירות, כי כולך נמצא בנתינה במקום ליהנות מהקבלה.

השיר נפתח במעיין קישוטים אוריינטאליים יפים לפני שהוא עובר לפסים של אפרו ריתם אנד בלוז. קולה הדק-גבוה של אבבה מגיע ממקומות שמתחת למיתרי הקול, זעקה פנימית. השיר מתפתח איטי מסול סולידי לגוספל בעיבוד מאוזן ופונקציונאלי, מעבר בס אפקטיבי, נגיעות מזרחיות, צליל גיטרה מינימליסטי שנותן קצב, קול שצובר עוצמה במהלך השיר מצטרף לקולות מקהלתיים שמחוברים לשורשי המוסיקה השחורה ושורשיה האתיופיים. אבבה מעניקה למילים תוכן אמוציונאלי ממדרגה ראשונה במנגינה יחודית, בעוצמה המבטאת חיבור ללא תנאי למהות הסיטואציה. משירי ה-Soul הטובים ששמעתי השנה. מהסוג שמאזינים פעמיים-שלוש-ארבע ולא שבעים.

Let me take off your shoes

You’ve been working so hard

Out in the sun/ It can burn you inside

You haven’t said a word it’s ok/ Cause I know you’re tired

I’m a slave to your love/ I’m a slave to your love

Cause I know you're tired tired tired

Sit down dear let me pour/ You a warm cup of sadness

I got all the pain you need/ To make you feel strong

Take my lips my tears are yours/ Cause I know you're lonely

I’m a slave to your love/ I’m a slave to your love

Cause I know you're lonely lonely lonely

דירוג: