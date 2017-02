לפני שנעבור לעצם העניין: Into The Silence, אלבומו הראשון של נגן החצוצרה אבישי כהן בחברת הג'אז היוקרתית ECM, רשם לעצמו הישג חסר תקדים למוסיקאי ישראלי: הוא זכה בפרס האקדמיה של צרפת כאלבום הג'אז של השנה. האלבום זיכה אותו בתואר נוסף ע"י Jazz Magazine: אמן הג'אז הזר החשוב והמשפיע ביותר בצרפת לשנת 2016. כהן, המוכר מההרכבים Third World Love, שלושת הכהנים, שלישיית Triveni, מגיע באלבום הזה למעמד של ג'אזיסט מוביל מהשורה הראשונה של הג'אז העולמי.

בחו"ל, עדין מבולבלים משני "אבישי כהן" ישראלים עילויים בג'אז: אבישי כהן הבסיסט, נגן הבס והיוצר, ואבישי כהן החצוצרן והיוצר – הוא האיש של האלבום הזה, שכולו נכתב על רקע מות אביו ב-2014, שבעה קטעים שהם must. מונולוגים תחושתיים של חצוצרן ההפכים לדיאלוגים עשירים עם הטנור סקסופון הייחודי של ביל מקנרי ועם הפסנתרן הישראלי היצירתי יונתן אבישי. לצידם ריתם סקשן דינאמי – אריק רביס בקונטרבס ונשיט ווייטס בתופים.

אלבום שהוא הפואטיקה של הג'אז. גם ללא מילים אתה משתתף בתחושותיו של המלחין החל מקטע הפתיחה האיטי Life And Death בפתיחה הנשמע כקינה. מוסיקה תחושתית ב מצב רוח מלנכולי.

Dream Like A Child נפתח בצליל חצוצרה רווי געגועים שחובר לפסנתר הלירי של יונתן אבישי. שני המוסיקאים מתקשרים אמוציונאלית בקטע מורכב שאורכו 15:31, יצירה שרק בזכותה כדאי להגיע לאלבום הזה. גם Into The Silence הוא חלק מהנרטיב של אבישי כהן באלבום – צליל חצוצרה רווי תוגה בתוך מערבולת צלילים מסחררת. גם כאן מבוך רגשי שנרשם במהלכי ג'אז מסועפים, במעברים רבי דמיון.

זה אלבום אווירה יצירתי מופלא, שהוקלט ברמות סאונד גבוהות. האזנות חוזרות מובילות לפינות מיוחדות, להתמקדות בתפקידו של כל כלי, כמו הרגישות של איש ההקשה נשיט ווייטס, לנגינה המינימליסטית הרגישה והמתוחכמת של יונתן אבישי, שתרומתו למוסיקה של אבישי כהן עצומה. וכמובן – הצלילים הבהירים רבי התחושה של החצוצרן, המנוגנים בתדר תחושתי עמוק ובצליל אקספרסיבי מחלחל. הסיום Life And Death – Epilogue הוא סולו פסנתר, מן מיניאטורה שמכילה את תמצית הנרטיב של האלבום, מלנכוליה שיש בה יופי וחיים.

Life And Death

Dream Like A Child

Into The Silence

Quiescence

Behind The Broken Glass

Life And Death – Epilogue

נגנים: אבישי כהן – חצוצרה, ביל מקנרי – טנור סקסופון, יונתן אבישי – פסנתר, אריק רביס – קונטרבס, נשיט ווייטס – תופים.

הפקה: מנפרד אייכר

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin