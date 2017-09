בסיום, כשניגנו את "מרוקו", יכולנו להבין, שבנוסף למוסיקה עוד משהו מחבר ביניהם. אבי אביטל ועומר אביטל אינם קרובי משפחה, שניהם צאצאים למשפחה שעלתה ארצה ממרוקו ושינתה את שמה מאבוטבול לאביטל כדי להתערות בחברה הישראלית. למרות השורשים המזרחיים, בחרו השניים להקדיש את עצמם לרפרטואר מערבי – אבי הפך לימים לאחד מגדולי נגני המנדולינה הקלאסית בעולם, וירטואוז שחתום בלעדית עם חברת התקליטים הגרמנית המאד יוקרתית "דויטשהגראמופון",ואילו עומר שמקום מושבו בניו יורק פנה אל הסגנונות השונים של הג'אז, כשבשנים האחרונות הוא יוצר יותר ויותר נקודות השקה בין הג'אז למוסיקה המזרחית. בקטע הנ"ל, יכולת לשמוע את אבי אביטל משחיל בקטנה פראזה של הקונצ'רטו דה ארנחואז לרודריגו, כשהוא משמיע צלילים דמויי עוד במנדולינה.

קשה לי להחליט מה מלהיב יותר האלבום או ההופעה? . כמי שהתלהב כמוני מהאלבום, קיבלתי הדגמה מדליקה עד מסעירה בהופעה. זה פרויקט שנעשה מתוך חדווה גדולה, שאחזה בשני האביטלים כמו גם באיתמר דוארי, שביצועי ההקשה שלו היו ערך מוסף של ממש למופע, גם ביונתן אבישי שנגינת הפסנתר שלו מהווה תרומה משמעותית להצלחת הערב.

אחזור על מה שכתבתי בביקורת על האלבום: הגדרות אינן מכילות את מה שהאוזן קולטת. זה לא בדיוק ג'אז, לא קלאסי. היום קוראים למוסיקה הזו "קורס אובר" ומתכוונים למוסיקת עולם המחברת בין מזרח ומערב. בין מקצבים אתניים מזרחיים להרמוניות מערביות. האביטלים מצליחים ליצור חיבור יפהפה של צבעים, מהמוסיקה המרוקאית, האנדלוסית, הבלקנית. בקטעים כמו Zamazma ו – Hijazain עושים השניים שימוש במקאם הערבי לצורך בניית ההרמוניה. ב – Ana Maghrebi (אני מרוקאי) מתענגים השניים על צלילים השואבים מהמוסיקה אנדלוסית והמרוקאית (בקצב). כיוון אחר – Lonely Girl ו – Ballad For Eli האיטיים נשמעים מערביים יותר, נוגעים במוסיקה קלאסית. Avi's Song של אבי אביטל לוקח לאזור הבלקן על בסיס קצבי של 11/8, ובסיום – The Source and the Sea אינו אלא "בלדה על מעין וים" הישראלי שהלחין משה וילנסקי. שורה תחתונה – האביטלים נמצאים בנקודת מפגש של חופש לעשות את כל מה שהם לא יכולים לעשות כשהם במסגרות אחרות. זהו סוג של חופש נגינה יצירתי מלהיב חוצה ז'אנרים, תרבויות מוסיקליות שונות שהם לקחו לעצמם כדי להגיע למרקמים מוסיקליים חדשים שמחוברים למסורת מתוך פתיחות יצירתית. ההאזנה מובילה למסע רב תרבותי קולח, מרתק, מענג, ללא שניה משעממת.

Zamzama, Lonely Girl, Ana Magherbi, New Yemenite Song, Ballad For Eli, Avi's Song, Hijazain, The Source Of The Sea (Balada Al Maayan Ve'Yam), Maroc

אבי אביטל – מנדולינה, עומר אביטל – באס, עוד, איתמר דוארי – כלי הקשה, יונתן אבישי – פסנתר

צילום: מרגלית חרסונסקי

