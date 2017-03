השלישי של אד שירן נשמע כמו אותה נוסחה שזמרים מייחלים לה, המכילה את המרכיבים המדויקים לאלבום מיליון דולר. אין צורך בהאזנה שניה כדי לקבוע שזה יהיה האלבום הנמכר ביותר של השנה. כל תוצאה אחרת תפתיע. שירן הוא מסוג הזמרים היוצרים, שאינו מוכן לשמוע על Filler ("פקק") באלבום. זהו מקבץ של פגיעות ישירות במטרה – מלודיים, קליטים, טקסטים המוגשים בטון מתכוון, בעיבודים פונקציונאליים משדרגים. כמו אדל, אד שירן אינו מחפש שינויים מפליגים. נשאר במקומות הנוחים לו עם כל המרכיבים שעשו אותו כל כך מבוקש בעולם.

Eraser בפתיחה הוא פולק ראפ, ניסיון לנתח את השפעת ההצלחה והתהילה על הקריירה שלו מבלי ללעוס קלישאות של הבנאדם הבודד הסובל בפסגה: “I’m well aware of certain things that can destroy a man like me”. השיר מתחיל בדיבור ראפ ומשתנה לפופ בעיבוד אפקטיבי יפהפה. האופן בו שירן מכניס היפ הופ למוסיקה שלו כסינגר סונגריייטר אקוסטי – מלאכת מחשבת. שני השירים הקצביים שיצאו כסינגלים Castle on the Hill האוטוביוגרפי ו – Shape of You הם קטליזטור מכירות של ממש.

מצד שני, שירן אינו יכול שלא למהול בתמהיל האקלקטי שלו שירים רומנטיים. יש משהו אמיתי מובנה באישיות שלו כאמן יוצר סנטימנטלי – איזשהו יושר להפוך גם את הנדוש והקל למשכנע. הוא אינו ממחזר גם בבלדות הפופ סול הסנטימנטליות. שיר געגועים ותסכול כמו Dive הוא דוגמא מצוינת לבלדת שמושרת ממקומות שמתחת למיתרי הגרון. כנ"ל Happier – שיר של הענשה עצמית על אהבה שנגמרה – משדר עוצמות רגשיות אולטימטיביות. Perfectנמצא באותו אזור מזכיר מעט מתקתק בנוסח כריס דה ברג של Lady In Red, ובמילים פשוטות עוד שיר שמתווסף לשירים שיזניקו את האלבום הזה לטופ, מהסוג שהפכו את שירן לזמר שובר שיאי מכירות. עדיין יש שיר או שניים באלבום הזה שחורגים מעט מאזורי הנוחות כמו הבלדה המסיימת Supermarket Flowers העסק במותה של סבתו. שירן בליווי פסנתר שר ברגישות מופתית את צערו במנגינה מופתית, שתיכנס לרשימת השירים הקלאסיים בפופ. גם מי ששונא לומר את המילה "מרגש" – יתרגש.

Eraser

Castle on the Hill

Dive

Shape of You

Perfect

Galway Girl

Happier

Hearts Don't Break Around Here

New Man

What Do I Know?

How Would You Feel

Supermarket Flowers .

וידיאו 1: Shape Of You

וידיאו 2: Castle In The Rain

Ed Sheeran - Divide

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: