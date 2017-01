החוכמה בלהיטי דאנס – היא במנגינות. להיטי הפופ של כל הזמנים מצטיינים במנגינות אולטימטיביות. באוספי הדאנס מהסוג הנ"ל – אתה מחפש את המנגינות שיהפכו את המסיבה לא רק לקצבית אלא גם – מענגת להאזנה, גם בלי להעלות את רף הציפיות לשירים שייכנסו לפנתיאון של מוסיקת הפופ. יש כאן שירים אחדים לרחבות וגם למכונית. קחו את השיר הפותח של Clean Bandit – Rockabye. השיר הוא מיקס חכם בין פופ מסחרי רקיד, מוסיקה אלקטרונית והתזמור המיוחד לצמד. שירתה של אן מארי תואמת את קונספט ההפקה וגם שון פול משתלב מצוין באוריינטציית ההיפ הופ-רגאטון. מהוקצע, קליט. כל מילה נוספת מיותרת. קחו את The Ones I Love של בוני אנדרסון – דגש על ביצוע מעולה ושיר פופ קולח.

קחו את Don't Be So Shy של Imany בגרסת הרמיקס של Filatov & Karas, להיט פאן-אירופאי, הגדול ביותר של אימאני או: שיר כמו Lordly של Feder הצרפתי שרוקד על שתי המסיבות (פופ-דיפ האוז) במנגינה ובביצוע אקסקלוסיביים. מילים? זה הולך ככה:

And once we run the show everyone will know

That we will be the ones that hold the highest truth

And once we run the show everyone will know

That we will be the ones that hold the highest truth

לא. לא חייבים לחפש את המילים בגוגל כדי ליהנות מהשירים האלה. יש שירים שהטקסט הוא אמצעי. יש גימיקים כמו סימפול של השיר הישראלי הקלאסי הותיק "ערב של שושנים" ללהיט הדאנס של Save Me של The Parakit.

למי איכפת המילים בלהיט כמו Somebody Better של Bang Bang Land שמקשקש משהו על ההיבט של מי שזורה מלח על פצעי האוהב לשעבר:

i bet you start loving me

as soon as i start loving someone else

somebody better than you

i bet you start needing me

as soon as you see me with someone else

somebody other than you

and i know that it hurts

you know that it hurts your pride

גרסת Slider A Magniy ל – Another Day In Paradise אנמית ומשעממת. שירי הדאנס הלטיניים באוסף – מסחריים לאללה. יש שירים שעובדים על מניפולציות של סאונד. הפקות הסאונד כאן שוות מערכות שמע מסוג ההיי אנד. תקבלו תמורה חבל"ז. האלקטרוניקה ופעלוליה מפצה על מגבלות של לחן וביצוע.

CLEAN BANDIT – ROCKABYE FEAT. SEAN PAUL & ANNE-MARIE

2. THE PARAKIT – SAVE MEFEAT. ALDEN JACOB

3. IMANY – DON'T BE SO SHYFILATOV & KARAS REMIX

4. FEDER – LORDLY FEAT. ALEX AIONO

5. DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE VS DIPLO – HEY BABY FEAT. DEB'S DAUGHTER

6. BANG BANG LAND – SOMEBODY BETTER

7. SLIDER & MAGNIT – ANOTHER DAY IN PARADISE

8. GALANTIS & HOOK N SLING – LOVE ON ME

9. CHRIS WILLIS & DRAMATELLO – FEET TO THE FLOOR

10. BONNIE ANDERSON – THE ONES I LOVE

11. MARTINA – VERTIGO

12. VOOZ BROTHERS – IF YOU EVER KNEW FEAT. MICHAEL HARPAZ

13. CHARLOTTE DEVANEY FEAT. FATMAN SCOOP & LADY LESHURR – BASS DUNK

14. SPYNE & PALMIERI FEAT LEO DIAZ – BUGUTU (TUCU TAKATA)

15. SISMICA – SUDA SUDA

16. COCO CARIBE (PIT BAILAY & STEVE CYPRESS PRESENT) – LA BOMBA RELOADED

17. RICKY SANTORO FEAT. GIGI D'ALESSIO & DASOUL – FORMENTERA

18. VAN B SOCA – THE SOCAGANGSTER – RIO HERE WE COME

19. SISMICA – YAMMAIERE SPECIAL BONUS TRACK

בונוס:

איזה חום צביקה ברנד & 242 מארחים את צוציק, קרן קריספיל וויטלי וידיאו: אימאני – save Me

עריכה: שיר שליט

