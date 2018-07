האלבום מתחיל במשפט: ?Did You Really Say No. אנחנו בחדר האינטימי של אורן לביא, ישראלי בן 42, שלפי האלבום הזה צריך להיות בפסגת העולם. שיר ראשון בשיתוף הזמרת הצרפתיה ונסה פאראדי. דואט בין אישה לגבר. שיר אווירה שמזמין לחלום. אני שומע 11 שירים של סיפורים מהסדינים בחדר הנ"ל, קווים מקבילים, מוטיבים חוזרים. החיספוס הרך החדגוני, המנגינה הפשוטה והאולטימטיבית, הסיפורים המהורהרים, ההרמוניה שמייצרת אווירה מלנכולית מלטפת.

אורן לביא עצמו סיפר שאת האלבום כתב בתקופה בה "מפגש אינטימי בין שני אנשים משאיר אחריו שתי גופות שמוטות זו על זו וסכין ביניהן, ואם כל מפגש אינטימי הוא פשע, אז כל חדר שינה הוא זירת פשע וכל העיר מלאה פושעים וקורבנותיהם". האלבום אינו מרגיש "זירת פשע", אבל הוא אפוף בעשן אפלולי, באווירה רומנטית חלומית מופלאה. סרט שחור לבן מודרני, מלנכוליה מתוקה משכרת. המנגינות מקסימות בפשטותן, העיבודים – קאמריים פונקציונאליים. "את נתת לי להרגיש כה אמיתי/ האם את הרגשת כך?" שואל לביא ב – Something Real, מבטא מוטיב של ניסיון למצוא דרך לתקשר בלי לשקר. אורן מייצר קשרים בין השירים, במשפטים חוזרים. Did You Really Say No בשיר הפותח חוזר ב"במערכה השניה" באלבום בשיר באלבום בשיר The Passion Song. השיר Breathing הוא אירוניה על מצב אישי מבוצע ברכות מלו-מלנכולית שובה.

כמו באלבומו הקודם אורן לביא משדר ניכור חם. המלודיה הרמוניה של לביא היא בדיוק מה שהטקסטים האלה צריכים. צליל אקוסטי מבוסס פסנתר וגיטרה, רביעיית מיתרים, כלי הקשה הגם שהקול אינו "קול של זמר" – מתאים ככפפה. שיר כמו "Second Hand Lovers" או Breathing הם אירוניה על יחסים. "רוב הזמן אני נושם בסדר", שר לביא, "עובר את הלילה על יין ופרוזה". בסיום Not To Self – מעין מדריך לחיים. תובנות שעליך להזכיר לעצמך מדי פעם. "Never say something you wouldn't like hearing, if you can't be nice- be polite"

ללביא אסור להדביק תווית סגנונית, כי הסגנון שלו בלעדי. Bedroom Crimes ממשיך את האלבום הראשון, אלא שכאן השירים נשזרים יותר זה לזה. המילים והמוסיקה הן חלק משלם גדול יותר, של גוף, תובנה ונפש. "Bedroom Crimes" הוא אוסף של רגעים אינטימיים קסומים ומהפנטים . זה האלבום הכמעט מושלם לכל מי שרוצה לברוח לזמן מה, למקום אחר – כדי להזכיר לעצמו את היופי שאנחנו יכולים למצוא במוסיקה.

**** אורן לביא נולד בישראל. מגיל 20 הוא כבר לא פה. לונדון, ברלין, ניו-יורק. למד תיאטרון, כתב וביים מחזות וגם כתב את המוסיקה עבורם. הקריירה שלו היא תהליך אורגני מאוד. דבר אחד הוביל לשני. כתב שירים לפני שלמד לנגן בפסנתר, העלה ליוטיוב קליפ (שצילם בארץ) שמנפיש חלום פנטסטי של אישה בחדר השינה שלה. הקליפ צולם באמצעות מצלמת סטילס יחידה, זווית אחת, שני שחקנים ותקציב אפס. הקליפ נצפה ע"י למעלה מ-4 מיליון גולשים. השיר כיכב כשיר הנושא בקמפיין של שברולט מאליבו, פרסומת ששודרה בזמן טקס פרסי הגראמי 2008. ב-2009 אורן הוציא אלבום ראשון – The Opposite Side of the Sea. תשע שנים אחרי יוצא אלבומו השני Bedroom Crimes, המכיל כבונוס שיר מאלבומו הראשון Her Morning Elegance. כל הלחנים, העיבודים והמיקס הם שלו.

1. Did You Really Say No?

2. Breathing Fine

3. Second Hand Lovers

4. Look At Her Go

5. Sonata Sentimental #1 – You've Changed

6. The Passion Song

7. Sonata Sentimental #2 – Bedroom Crimes

8. (Something Real (Did You Feel It Too

9. Autopsy Report

10. Sonata Sentimental #3 – I Dream of the Water Woman

11. Note To Self

12. (Her Morning Elegance (Bonus Track

