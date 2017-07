הגם שמדובר באגדות, אין כאן סיפור דמיוני. סנטנה, הגיטריסט יחד עם אשתו סינדי בלקמן אכן חברו לרונאלד וארני אייזלי, מהאחים אייזלי – The Isley Brothers . מי שאינו יודע מי הם האחים אייזלי, כנראה אינו יודע מהי קלסיקה של מוסיקת ריתם נ' בלוז, פאנק בסול. נכסי צאן ברזל של הז'אנר. הם היו כאן לפני הביטלס. הם ממשיכים באלבום הזה את שיתוף הפעולה עם סנטנה שהחל בשני שירים ב – Santana IV, אשר איחד את ההרכב הקלאסי של הלהקה מתחילת השבעים. את סנטנה אין צורך להציג. וירטואוז-ענק הגיטרה הלטיני, מנהיג להקות. הופיע בפארק הירקון ביולי 2016. האלבום מכיל קאברים לשירים שהתפרסמו ע"י מרווין גיי כמו Mercy Mercy Me, בילי הולידיי – God Bless the Child, מאדי ווטרס – I Just Want to Make Love to You, סטיבי וונדר – הרבה יותר פאנקי כבד מהמקור של – Higher Ground, קרטיס מייפילד – Gypsy Woman, לאון תומאס – Let The Rain Fall On Me. בין גרסאות הכיסוי גם שיר חדש אחד, I Remember, שנכתב ע"י סנטנה וסינדי בלקמן. יש כאן כיסויים אחדים שזוכים לאנרגיה מחודשת. השיר של מאדי ווטרס הוא פצצת אנרגיה של ממש. “What The World Needs Now is Love Sweet love” המוכר מדיון וורוויק הוא מפסגות האלבום בביצוע soul מעורב בגוספל. מהסוג שהעולם זקוק לו עכשיו. Mercy Mercy Me מחזיר בעיבוד פאנקי מסורתי לאחד הלהיטים הגדולים של מוסיקת הנשמה. סנטנה בגיטרה לא יכול לשלא להיות דומיננטי במפגש הקולות הגבוהים של האחים, שמחזיר בעוצמות מחודשות לשנות השישים והשבעים המהוללות שלהם.

Track Listing

“Are You Ready”

“Total Destruction To Your Mind”

“Higher Ground”

“God Bless The Child”

“I Remember”

“Body Talk”

“Gypsy Woman”

“I Just Want To Make Love To You”

“Love, Peace, Happiness”

“What The World Needs Now is Love Sweet love”

“Mercy Mercy Me (The Ecology)”

“Let The Rain Fall On Me”

“Let There Be Peace On Earth”

The Isley Brothers & Santana, ‘Power of Peace’

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: