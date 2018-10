איך הופכים שיר פולק אמריקני של ג'ים קרוצ'ה לשנסון צרפתי בעברית? תקשיבו לאילון קרני, זמר שמרבה להקליט קאברים. השיר הגיע למקום הראשון בבילבורד האמריקני כשנה אחרי שקרוצ'ה נהרג בהתרסקות מטוס -30 בספטמבר 1973. ג'ים קרוצ'ה כתב את השיר בלילה שבו גילה שאשתו, אינגריד, בהיריון. היא סיפרה, כי קיבל את הידיעה בתערובת של אושר ופחד.

קרני שר את השיר ברגישות, כמו כדי להדגיש את עומק הכוונה הכנה, שהזמן אינו מיטיב עם האוהבים, המנסים לשמר טעמי ההתאהבות הראשונית ביחסים. בגרסת המקור כתב קרוצ'ה בנימה יותר פסימית מאשר בתרגום של קרני: "But there never seems to be enough time/ To do the things you want to do"

הטון, המקצב (ואלס איטי) העיבוד לאקורדיון מעבירים את השיר מפנסילווניה לרחובות פריז. בגרסת המקור – ג'ים קרוצ'ה שר לה את תחושותיו, מפנה אליה את המילים, ואילו קרני כמו נאנח על הקשיים שלו, הבדל לא קטן באינטרפרטציה. שירתו של קרוצ'ה צלולה ובהירה, ואילו קרני מתאמץ להישמע "כבד", מבליט את כובד התסכול. מילים פשוטות: הקאבר אינו מאפיל על המקור וגם אינו מעניק לשיר איכויות עומק ייחודיות, הגם ששירתו של קרני אפופה תחושה רומנטית נוגה כנה.

אם רק את הזמן שוב יכולתי/ לשמור לתמיד בבקבוק.

הייתי רוצה שהנצח יחלוף/ ואותך שוב בחום לעטוף.

משאלה להגשים לו יכולתי/ את הזמן שוב הייתי עוצר.

מחבק כל שנייה, כל דקה וכל יום/ כדי שלא יגמר החלום.

אם רק הייתי שוב יכול,/ לעשות אתך כמעט את כל

מה שרצינו./ כבר ראיתי את הכל

וגם אם לא,/ נשאר מקום כאן רק לשנינו.

קופסת משאלות לו הייתה לי/ כדי להגשים חלומות.

הייתי רוצה להשיג את כולם/ ואתך את חיי לכלות.

