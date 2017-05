כל אחד מ-43 המשתתפים מאמין בסתר ליבו שזו השנה שלו. איזו צפיפות. כשמנסים להאזין ל-43 שירים הבליל הופך בלילה מאוסה. ננסה לבדוק כמה שירים.

אני רע בהימורים. כמעט בכל האירוויזיונים הקודמים פספסתי. השנה, אחרי האזנה לאלבום הכפול של שירי התחרות בקייב, אני מעדיף לא לעסוק בניחושים. קייב תוצף בערב אחד במצבור של שירים קליטים שכולם רוצים הרבה דוז פואה. האם ניתן להוכיח הישג מוסיקלי בשלוש דקות של שיר. האלטרנטיבי במילא נועד לכישלון. האם הפקות ה – EDM המבריקות יזכו? לא יודע. כשמדובר בפופ של השוק האירופאי המשותף, הרוחות מנשבות בכיוונים שונים. קחו את הדאנס הקליט של נציגי אסטוניה – Verona. משב רוח מגיע גם מ – Do It For Your Lover של מאנל נאבארו מספרד. הקלילות הנסבלת של Dance Alone, שיר שמגיע ממקדוניה. אל תתעלמו מהפופ הסוחף של Grab The Moment מתוצרת נורבגיה. גם לשוודים יש הצעה פופית צעירה ורעננה מעוטרת ביטים אלקטרוניים – I Can´t Go On.

מצד אחר, תקשיבו לשיר נקי ממגמות מסחריות שקופות כמו Blackbird של נורמה ג'ון מפינלנד. מעצמות פופ? אין דבר כזה. גם Alma מצרפת אינה יכולה לסמוך על עירוב אטרקטיבי ראשון מסוגו של צרפתית ואנגלית בשיר Requiem. בריטניה? שבעת ההשפלות משגרת את לוסי ג'ונס בעלת הקול הטהור היפה בשיר נוגה בעל מבנה מלודי יפה – Never Give Up On You. האם זה יעבוד? אבל אז אני שומע זמרת מג'ורג'יה ששרה Keep The Faith. האם הדרמה הזו תרגש את מאות מיליוני הצופים בעיבוד הבומבסטי שלה? שילוב של פופ ואופרה כפי שמציעים נציג קרואטיה ב – My Friend בעיבוד אקסטרווגנדי מנופח.

Israel? נוט באד. אם מחפשים משבי רוח רעננים, אז I Feel Alive הוא ה – EDM הכי מתקבל על הדעת שמגיע מכאן, ושיישרפו כל השונאים ממניעים אנטי ישראליים-שמיים וגם מי שמצביעים ללא מניעים פוליטיים נגדנו. אז מי זוכה השנה? שנה הבאה בורשה? תקשיבו ל-Flashlight של Kasia Mos. אני כנראה מפספס עוד פעם. במי התאהבתי? בשיר הפורטוגזי Amar Pelos Dois ששר סלבדור סוברל. קשר לאירוויזיון? – ממש לא. מה לעשות שאני מחפש שירים – לא זוכים פוטנציאליים.

World – Albania – Lindita 1

2. Fly With Me – Armenia – Artsvik

3. Don't Come Easy – Australia – Isaiah

4. Running on Air – Austria – Nathan Trent

5. Skeletons – Azerbaijan – DiHaj

6. City Lights – Belgium – Blanche

7. Beautiful Mess – Bulgaria – Kristian Kostov

8. Story Of My Life – Belarus – Naviband

9. Apollo – Switzerland – Timebelle

10. Gravity – Cyprus – Hovig

11. My Turn – Czech Republic – Martina Bárta

12. Perfect Life – Germany – LEVINA

13. Where I Am – Denmark – Anja Nissen

14. Do It For Your Lover – Spain – Manel Navarro

15. Verona – Estonia – Koit Toome and Laura

16. Blackbird – Finland – Norma John

17. Requiem – France – Alma

18. Never Give Up On You – United Kingdom – Lucie Jones

19. Keep The Faith – Georgia – Tamara Gachechiladze

20. This Is Love – Greece – Demy

21. My Friend – Croatia – Jacques Houdek

22. Origo – Hungary – Joci Pápai

23. Dying To Try – Ireland – Brendan Murray

24. Paper – Iceland – Svala

25. I Feel Alive – Israel – Imri

26. Occidentali's Karma – Italy – Francesco Gabbani

27. Rain Of Revolution – Lithuania – Fusedmarc

28. Line – Latvia – Triana Park

29. Hey Mamma – Moldova – Sunstroke Project

30. Dance Alone – F.Y.R. Macedonia – Jana Burčeska

31. Breathlessly – Malta – Claudia Faniello

32. Space – Montenegro – Slavko Kalezić

33. Lights And Shadows – The Netherlands – O'G3NE

34. Grab The Moment – Norway – JOWST

35. Flashlight – Poland – Kasia Mos

36. Amar Pelos Dois – Portugal – Salvador Sobral

37. Yodel it! – Romania – Ilinca feat. Alex Florea

38. Flame Is Burning – Russia – Julia Samoylova

39. Spirit Of The Night – San Marino – Valentina Monetta and Jimmie Wilson

40. In Too Deep – Serbia – Tijana Bogićević

41. On My Way – Slovenia – Omar Naber

42. I Can´t Go On – Sweden – Robin Bengtsson

43. Time – Ukraine – O.Torvald

*** התחרות תתקיים בשלושה חלקים: שני שלבי חצאי הגמר יקבעו מי יהיו 20 המדינות שיעפילו לשלב הגמר ויצטרפו ל- 6 המדינות, שמקומן כבר מובטח: אוקראינה המארחת ועוד 5 המדינות הגדולות ביותר, שמשתתפות בתחרות: איטליה, בריטניה, גרמניה, ספרד וצרפת.

חצי הגמר הראשון, יתקיים ב – 9.5.17, בו משתתפות 18 מדינות. חצי הגמר השני יתקיים ב- 11.5.17 ובו ישתתפו 18 מדינות נוספות, ביניהן ישראל עם השיר "I Feel Alive" (מילים ולחן: דולב רם ופן חזות) של הזמר אימרי זיו. שלב הגמר ישודר במוצ"ש 13.5.17 ובו תשתתפנה 26 מדינות: 10 הראשונות שהגיעו למקומות הראשונים בכל חצי גמר ו-6 המדינות שמקומן מובטח

