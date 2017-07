איתמר חלוץ (26) שר בלוז חורף. לא הכי מתאים לרגעי כתיבה אלה, שיא החום, יפו 2017. ליוצרים מקומיים נוח יותר להתחבר לארצות הקור. האלבום הזה לפי עדות היוצר נכתב ברובו בניו זילנד. שמו של האלבום מורכב משמותיהם של שתי ערים באי הדרומי של ארץ זו.

המוסיקה נשמעת Folk Revival, אבל לא רק. בעיבודים חלוץ נמצא חזק בטקסטורות של הביטלס. זה כמעט שקוף. המנגינות, ההרמוניות. השירה – חספוס של מתחת למיתרי הקול. כמי שמתרפק על המוסיקה של השנים ההן, גרם לי לא פעם מין Deja Vu. העיבודים מעשירים. זה לא רק האקוסטי. החשמליות משדרגות באופן משמעותי. שמעתי גםנ עיטור יפה של אורגן חשמלי בנוסחים של פעם. איתמר חלוץ אקלקטי. לא נעול. לעיתים המוסיקה כה דומיננטית שהוא מסתפק בה – ללא מילים. הקטע נקרא: Let God Here You Sing. וזהו מפגן פאנקי מרשים ומשוחרר של חשמליות.

דפדפתי בחוברת הצבעונית היפה: חלוץ שר על המחר. האהבה של המחר. המחר שישחרר אותנו מעיוורון. קול גבוה ומתכוון פונה ל"מלך הצחוק והשמחה", שהשאיר אותו לבד בעולם של כאב ושנאה. "פעם הייתי ציפור, פעם הייתי מלך/ עכשיו אני אביון חסר כנף". שיר נוגה מקסים, עיבוד מצוין לרביעיית מיתרים. חלוץ שר על מי שהנדודים לא עזרו לה לענות על שאלות חיים, והיא יצאה לדרכים כדי להישאר בסוף בודדה בשיר On A Train. המנגינה האולטימטיבית וההרמוניות, הגיטרות הביטלסיות, שייכות לאותם מחוזות ה – Deja Vu, שלי, מהשישים.

מהות הפולק סונג? ב – Fine spring Night, חלוץ חוזר לקרקע המציאות, מעמת עצמו כאיש מוגן שיכול לבחור לעצמו דרך, לעומת אותם אנשים/אחים שמשוועים לחופש. התסכול באי יכולת לתת להם הגנה הוליד מעין שיר מחאה תמים שמעלה שאלת נצח בעולם, שהחשוך שבו קיים לצד המואר. " Will We Have shelter From The Storm/ Am I My Brother Keeper?". מתחיל בטון נמוך בליווי אקוסטית, במנגינה טיפוסית לז'אנר הפולק קאנטרי ומטפס להבעת נשמה בהרמוניה הנוגעת בגוספל. אם קאנטרי, אז איתמר חלוץ מתיישר על המסלול הזה ב – Grey Hound, שיר נוודות של אינדיווידואליסט שמעולם לא מצא את מקומו, וכל רכושו – גיטרה.

אנחנו נמשיך להיות מופתעים מכך, שמוסיקאים ישראלים מתלבשים על ז'אנר שהוא במהותו חלק מתרבות אחרת (בשפה, במהות), ומצליחים ליצור מוסיקה משלהם, שאינה נשמעת העתקה או חיקוי. לאיתמר חלוץ יש את זה.

Winter blues, Tomorrow, Alexandra Clyde ,Let God Hear You Sing, King Of Trembling Tales, On A Train, Fine Spring Night, Grey Hound, Reclusive Trump, Lost Weekend In Paradise

Itamar Haluts - Alexandra Clyde

