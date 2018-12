2018 , אלבומי השנה

בכל סוף שנה עברית או אזרחית יש תירוץ "לסכם". אודה ולא אבוש: אני שונא סיכומים. אין מאחוריהם שום תובנה. איך להעריך אלבום/שיר או זמר תוך פרק זמן של 12 חודשים. מבחינת העיתונות, הטלווזיה והרדיו – חגיגה. אתה חולף על ה"סיכומים", והולך לאיבוד באוקיינוס הזה. נשמע אחרת בכל מקום. אין אלבום אחד שהוא הכי גדול. אפילו שניים. אין אירועים ואלבומים גדולים באמת שיכולים להצביע על 2018 כעל שנת מפנה. המבקרים זורקים שמות. הקהל הוא שקובע יותר בצפיות, בספוטיפיי. רוק, היפ הופ, אלקטרוניק דאנס, ר-נ-ב? לכל מאזין – המלצה משלו. לעיתים מנסים להיאחז בדעת מומחים, ואז מתברר שזה לא בדיוק המוסיקה שאתה מתחבר אליה. ללכן, הסיכומים הם לעיתים יותר הליכה לאיבוד מאשר מידע מועיל. ננסה לעשות קצת סדר. לאן נושבת הרוח בסוף 2018? מתברר שאין אחידות ברשימות האלבומים הנבחרים של השנה.

הגרדיאן הבריטי: Christine and the Queens – Chris

"כריס" הוא האלבום השני של הזמרת-יוצרת הצרפתיה Héloïse Letissier בת ה-30 המכנה עצמו Christine and the Queens.

Christine and the Queens – 5 dollars

מגזין NME הבריטי – Gucci Mane – Evil Genius

גוצ'י מאן בשמו האמיתי הוא Radric Delantic Davis, ראפר אמריקני בן 38 מחלוצי סגנון ה-Trap, היפ הופ דרומי.

Gucci Mane – Solitaire feat. Migos & Lil Yachty

הניו-יורק טיימס – Janelle Monáe, Dirty Computer

האינטראקציה של האדם והמכונה היא נושא מרכזי אצל ז'אנל מונה Janelle Monáe, הזמרת והשחקנית האמריקאית

Janelle Monáe – Dirty Computer Emotion Picture

מגזין הרולינג סטון: Draco Rosa – Monte Sagrado

Draco Cornelius Rosa Suárez, יליד 1969, איש ניו-יורק במוצאו פוארטו ריקני, זמר-יוצר-רקדן זוכה גראמי. כתבו עליו: הרוק והחיספוס הווקאלי והפתוח של רוזה כאן -עורר געגועים לכריס קורנל המנוח.

Draco Rosa – 2nite 2nite

מגזין פיצ'פורק – Mitsky – Be A Cowboy

"להיות קאובוי" הוא אלבום האולפן החמישי של אמנית האינדי רוק היפנית- אמריקאית מיטסקי, בשיתוף פעולה עם המפיק פטריק היילנד

Mitski – Nobody

הבילבורד: 'Ariana Grande, 'Sweetener

אריאנה גרנדה בת 25 היא כבר יותר מהדבר הבא. היא הסיפור המרכזי של עולם הפופ נכון לרגעים אלה.

No Tears Left To Cry

מגזין טיים Cardi B, Invasion of Privacy

Belcalis Marlenis Almanzar, שם במה – קארדי בי. ראפרית. החלה כחשפנית באינטרנט, אוריינטציה של אני ללא פילטרים. להמשיך לעקוב אחריה בשנים הבאות.

Cardi B – Be Careful

מגזין קיו – Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino

ארקטיק מאנקיז מסרבים ללכת בדרכים צפויות, לחשוב על מבקרי המוסיקה או על המעריצים. בעיני – ההרפתקה המוסיקלית הזו קסומה.

Arctic Monkeys – Four Out Of Five

ספין The 1975 – A Brief Inquiry Into Online Relationships

אלבום אקלקטי חכם ועמוק, מבדר ורציני, מודרני וקלאסי בעת ובעונה אחת, אלבום שמביא רוח עכשווית חדשה מפוסט רוק, סופט רוק, מוסיקה אלקטרונית ועד ג'אז (השיר Mine) שמשנה את כלל המשחק בפופ באוריינטציה אבולציונית.

The 1975 – Sincerity Is Scary

