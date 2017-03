השביעי של Elbow מגיע שלוש שנים אחרי The Take Off and Landing of Everything ואחרי נטישת המתופף ריצ'ארד ג'אפ ששירת את הלהקה 25 שנה. המבקרים בבריטניה מזכירים את נישואיו הטריים של סולן הלהקה גאי גארוויי Guy Garvey כסיבה לצליל החדש של הלהקה. הסינגל (Magnificent (She Says , שאף פותח את האלבום מציג את ההבעה האותנטית שלו, כשהוא שר בטונים דואבים טקסט פיוטי במיוחד המתאר נערה העומדת על החוף ומתבוננת בים:

"ושם היא עומדת/ פותחת את זרועותיה סביב העולם/ העולם, שאינו יודע/ כמה הוא צריך הילדה הקטנה הזאת/ הכל יהיה נפלא היא אומרת / הכל יהיה נפלא"

העיבוד – התזמורתי (Hallé Orchestra) בתוספת קולות מקהלתיים מעניק לשיר יופי מיוחד. לא נמצא עוד מנגינות יחודיות כמו השיר הזה, אבל בשרה תחתונה – זהו אחד האלבומים הטובים שאלבו הוציאה מעודה, מעיד כי היא ממשיכה מסורת איכותית של להקות בריט רוק משובחות. Gentle Storm הקצבי בהמשך הוא דרמה אישית המשדרת את עוצמת ההתכוונות של גארוויי, כשהוא שר שיר אהבה

גם ”בטח בשמש" Trust the Sun משדר רגשות עוצמתיים בטון נוגה מאופק שמעניק אמינות למילים שאומרות – האהבה חזקה אף מאתני הטבע:

האהבה היא העוגן היחיד גם כשמדובר באקלים הפוליטי בעולמנו כפי שגארוויי שר ב –K2 . בסך הכל התחושה היא שאלבו נשארים קול אופטימי נדיר בעולם שבו נושבות רוחות מאוד רעות. לפי נאלבום הזה, גאי גארוויי וחבריו ל-Elbow מסתמנים כאחרוני האולד סקול אלט-רוק, והמוסיקה של האלבום אומרת כי הסגנון חי, קיים, נןשם ומתחדש.

