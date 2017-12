נסו להשיג כרטיסים להופעות של הלהקה ממנצ'סטר. האחרונות בצפון אמריקה היו סולד אאוט. אולי זאת הזדמנות להביא את ההרכב לכאן. למי שאינם מכירים – האם להתחיל בדה בסט אופ? בואו נשאל את זה אחרת: כמה עשו הכרה עם לאונרד כהן באמצעות המובחרים שלו?

Elbow הם ללא ספק אחת הלהקות האלטרנטיביות הטובות ביותר שיצאו מבריטניה גיא גארווי וחבורתו העשירו את הפופ הבריטי בשירים יפים להפליא בביצועים יוצאי הדופן שלו ובשירים אישיים, לעיתים ביזאריים בדרך כלל על חברות, נעורים, אהבה, תשוקה, שתייה, כישלון ואשמה. יש שמזהים במוסיקה של הלהקה השפעות מעורבות של ג'נסיס, טוק טוק, הנילוס הכחול ורדיוהד

השיר הנוגה Lippy Kids, מהשירים היפים באוסף, מאפיין אחד הנושאים המרכזיים של שירי אלבו – הבעת כעס על המדיה שעושה דמוניזציה מחבר'ה הלבושים בברדסים. (כיסוי ראש המחובר למעיל)

גארוויי מתבונן בילדים בפינת הרחוב, נזכר בימיו כנער, רואה גם כמה רחוק הוא הגיע. הטקסט נע בין עבר להווה. גארווי מתבונן בבני נוער ממרחק הגיל ומתגלגל אל עברו, הפזמון הוא פיסת עצה, לא משהו שבני נוער מעוניינים לשמוע ה, אבל זה כל מה שגארווי הבוגר יכול לתרום לאנשים בגיל העשרה שלו, מהנסיון שלו בעבר.

(Magnificent (She Says הוא עוד שיר יפהפה שבשבילי כדאי להגיע לאוסף – הסינגל הראשון מהאלבום Little Fictionions, האחרון של Elbow, שיצא ב-2017

השיר מלווה בריף גיטרה מייצר מתח, הטון של גאי גארוויי תחושתי מדבר על הבאת ילד לעולם. מזכיר את להקות 2012 בצד בצד אוסף Dead In The Boot. זהו השיר הראשון שהלהקה הקליטה מאז פרישתו של המתופף ריצ'ארד ג'אם

המילה "שתייה" בתחילת השיר One Day Like This אינה ממש מתייחסת לשתיית אלכוהול, אלא לתחושה של להיות באור השמש בבוקר כשהם עדיין במיטה. שיר שמועצם ע"י שימוש בעיבוד כליי מיתר. אלו דוגמאות.

זהו אוסף נבחר הכולל שירים מכל שבעת אלבומי האולפן של הלהקה מ – 18 השנים שהיא פעילה, מאז ה- Newborn EP משנת 1999. האוסף כולל גרסת הלהקה המצוינת ל – Golden Slumbers של הביטלס. גרסת הדלוקס של האלבום כוללת עוד 14 שירים, וביחד 28. סיכום על דרך השלילה: לא מומלץ להחמיץ את האוסף הזה.

(Elbow – Magnificent (She Says

Standard Version

Grounds for Divorce

Magnificent (She Says)

Lippy Kids

One Day Like This

The Bones of You

My Sad Captains

Leaders of the Free World

Mirrorball

Fugitive Motel

New York Morning

Great Expectations

The Birds

Scattered Black and Whites

bonus track

Golden Slumbers

(Deluxe Version (Bonus Tracks

Any Day Now

Fly Boy Blue / Lunette

Weather to Fly

Station Approach

Switching Off

Little Fictions

This Blue World

Kindling (Fickle Flame) featuring John Grant

Newborn

Puncture Repair

The Night Will Always Win

Starlings

The Loneliness of a Tower Crane Driver

Dear Friends

