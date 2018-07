בהדרן הגיע Blue Skies מהאלבום Yours To Keep. אלברט המונד ג'וניור שר ללא להקה. השקט שאחרי הסערה. שיר להתאהב בקלות. זה הולך ככה:

There are things I could've told you/ There's a time and a place/ Where my words, would allow me/ To say what I want change

Don't let me know know as its happening/ Don't let me know what you said/ There are birds all around me/ There were flowers pressed to my face/ And in time you will forget me/ And I'll try and do the same.

אבל גיטריסט הסטרוקס, בנו של אלברט המונד האגדי, לא ממש הלך על שירים "שקטים". המונד הוא רוקר מאוד מגוון ומושפע, שמפעיל חבורה משומנת שמנגנת רוק ללא רחמים. האיש תזזיתי. קפץ פעמיים לתוך הקהל. הסטרוקס נמצאים ברקע, אבל הסיפור השלם הוא שילוב שירים מארבעת אלבומיו עד האחרון שבהם – Francis Trouble. המונד בנה פאזל מסעיר.

לפני ההדרן המונד שר In Transit גם הוא מ – Yours To Keep. הטקסט הולך ככה:

Free from it all/ I'm not gonna change till I want to And I'm free it all/ I'm not gonna change till I want to

/ By the way she looked I should've calmed down/ I went too far/ Oh that's all I got to say

הבחור מתולתל השיער הוא אחד הגיטריסטים המודרניים האטרקטיביים של ז'אנר הרוק אינדי , וההופעה בבארבי היתה אחת משעותיו היפות כסולן, היודע להיעזר בחבורת גיטריסטים ליגת על, ובמתופף מעולה. אלברט המונד ג 'וניור הוא אמן רוק, שממשיך עם הצליל הקלאסי של Strokes, המוסיקה, שאפיינה את הגרוב של ניו יורק, העיר שבה גדל וחי. פרונטמן רוק במלוא מובן המילה

לקח לו כמה שירים עד שהקהל התעורר. ההיילייטים היו Muted Beatings בהדרן ו – Far Away Truths. המונד ג'וניור מצליח ליצור שילוב של ישן וחדש. רוח הסטרוקס, שנושבת בגבו, חוברת לאנרגיות רעננות עכשוויות.

צילום: מרגלית חרסונסקי

Holiday

Dvsl

Rude Customer

Set To Attack

Caught By Shadow

Strangers

Side Boob

St. Justice

Far Away Truths

Ffc

Rocky's Late Night

Harder Harder Harder

Screamer

Egas

Carnal Cruise

In Transit

צילום: מרגלית חרסונסקי

Blue Skies

