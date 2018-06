איך מגלים זמרת ריתם נ' בלוז. תשאלו את די ג'יי מאסטרד. הוא מחפש אותן באינסטגרם. מאסטרד הבין מה היא שווה. אלה מאי שרה על עצמה: "זה לא ממש כמוני" , כי היא אינה אוהבת לשים את עצמה במצבים פגיעים. I don’t wear my heart on my sleeve. לא נכנסת למצבים שהיא תיסגר אוטומטית. להתאהב מחדש ב – ר-נ-ב תמים משהו, שכל קבוצת גיל יכולה להתייחס אליו. R & B הפך בשנים האחרונות ז'אנר קשה במיוחד עבור זמרות צעירות מוכשרות המנסות לקדם הקריירות שלהן. רבות נתונות לחסדי חברות תקליטים, עורכי רדיו שמחליטים על סדרי עדיפויות, בשנים האחרונות, רוב שומרי הסף של ה- R & B לא העדיפו נשים צעירות.

אלה מאי היא קרן אור שמאירה מחדש דרך לנשים במוסיקה השחורה. "Boo'd Up" הוא סנונית שמזכירה בלדות בנוסח אלישיה קיז. הקול המיוחד הוא מהסוג שנולדים איתו. יש לה את זה – את המנעד, השליטה, ההבעה האותנטית. אלה מאי ממשיכה את האולד סקול של הז'אנר, כשהיא מתאימה את עצמה לרוחות העכשוויות המנשבות. קצב של מחיאת כף, מלודיה שמוליכה יפה את הנרטיב. הפשטות היפה חוזרת להיות גרוב מענג.

Yeah, feelings, so deep in my feelings/ No, this ain't really like me

Can't control my anxiety/ Feeling, like I'm touching the ceiling

When I'm with you I can't breathe/ Boy you do something to me

Ooh, now I'll never get over you until I find something new

That get me high like you do, yeah yeah

Ooh, now I'll never get over you until I find something new

That get me high like you do/Listen to my heart go ba-dum, boo'd up

Biddy-da-dum, boo'd up/ Hear my heart go ba-dum, boo'd up

Biddy-da-dum it just won't stop, it go/ Ba-dum, boo'd up

Biddy-da-dum, boo'd up/ Hear my heart go ba-dum, boo'd up

Biddy-da-dum, it just won't stop, it go

How many ways can I say that I need you, baby, it's true

I think I might die without you/ Feeling all over my body

You know how I like it/ Ain't gotta tell you what to do, yeah yeah

Ella Mai - Boo'd Up

