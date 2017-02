בואו נדלג על הטקסט. משהו על יחסים ארעיים "היא הדינמיט, אני הפתיל" ו"היא לא באה בקלות, לעיתים לא באה בכלל". לא לקחת ללב, לא לריאות. הטקסט אמצעי. הקלילות הנסבלת בקושי. "האני", "בייב" עם כל ההתמרחות המחוייכת.

מה שיותר עובד בשיר של אלון לנדא (איש "המושבה" לשעבר) שמופיע כ – Landa בשיר הזה (אולי יתפוס מעבר לים) הוא החיבור לגרוב של המוסיקה השחורה. יש כאן דיסקו שבעים, פאנקי וסול במיזוג אפקטיבי של שירה גבוהה קולות וצלילי גיטרה. העיבוד מהוקצע: תזמור עשיר ומלוטש, שמזכיר הפקות חו"ל ליגת על מהימים שהסול והדיסקו היו בשיר פריחתם. למרות שהשיר בטעם של פעם, יש בו רעננות מגניבה.

Honey came along and

started telling me what to do

she said come with me baby

I know what's good for you

Thought I could spot a sex bomb

from the other side of the room

cause honey she's a dynamite

and baby I'm the fuse

She don't come easily

sometimes she don't come at all

Baby we could be together now

I don't need forever but

I will be loving you baby

I will be loving you

we could be together now

I don't need forever but

I will be loving you baby

I will be loving you

Honey says it's time to

leave the past behind

babe stop digging

ain't nothing there to find

LANDA - Honey

