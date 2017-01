ליידי שרה מקורקוודייל ביקשה מאלטון ג'ון לשיר בהלוויית אחותה, הנסיכה דיאנה, שנספתה בתאונת דרכים בסוף אוגוסט 1997, והיא בת 36. הציעו תחילה לבצע את השיר Your Song, אבל אלטון החליט לכתוב שיר חדש. בגלל אי הבנה, ברני טופין, כותב שיריו של אלטון, חשב כי הוא מבקש ממנו לכתוב טקסט מחודש ל – Candle in the Wind, שיר משנת 1973, שהתייחס לשחקנית הקולנוע וכוכבת המין מרלין מונרו. לצורך הלווית הנסיכה דיאנה השיר אכן שוכתב. במקום "Goodbye Norma Jean" (שמה המקורי של מונרו), שר אלטון ג'ון – ."Goodbye England's Rose"

דיאנה, אז גרושתו של הנסיך צ'ארלס, הייתה ידידה ומעריצה של אלטון, והזדהתה במיוחד עם תוכן השיר הנ"ל. יותר מ-2.5 מיליארד אנשים ברחבי העולם ראו את אלטון שר את השיר בהלווייתה של הנסיכה הבריטית. לצורך הלווית הנסיכה דיאנה השיר אכן שוכתב. העיבוד החדש נמסר לסיר ג'ורג' מרטין, מפיקם של הביטלס. הוא נקרא "Candle In The Wind '97"

בעקבות הביצוע החדש, קפצו מכירותיו ל-33 מיליון. Candle in the Wind גרסת 1997 נחשב הסינגל הנמכר ביותר במויסקת הרוק בכל הזמנים. "White Christmas" של בינג קרוסבי שיצא לראשונה ב-1942, עבר את ה-50 מיליון.

כאמור, השיר בגרסתו המקורית נכתב כמחווה למרלין מונרו, אשר מתה ממנת יתר של סמים ב-1962. Candle in the Wind ביטא משהו מחייה דחוסי האירועים. מילות הפתיחה "Goodbye Norma Jean" מתייחסות לשם שניתן לה בהולדתה – Norma Jean Mortenson. הכוונה של ברני טופין היתה להתייחס לוויתור שלה על שמה ופרטיותה למען הפיכתה לסלב. לדבריו הנושא הזה (ויתור על פרטיות למען פרסום) עניין אותו יותר מאשר מרלין מונרו עצמה. "רבים טעו כשחשבו כי זהו שיר הערצה למונרו. השיר הזה יכול היה להיכתב על ג'יימס דין כמו על ג'ים מוריסון, קרט קוביין, כמו גם על סופר או שחקן מפורסם שהלכו לעולמם בעודם צעירים. זהו שיר שיכול להתייחס גם לתמונתו של דוריאן גריי, המגוללת את סיפורו של צעיר שמוכר נשמתו תמורת נעורים ויופי נצחיים. הקונספט הזה הנחה אותי בכתיבת השיר – השפעת חשיפה/תהילה/ פרסום על אנשים, כל נושא הפנטיות שבהערצה. העובדה המעריץ מאמין, שמושא הערצתו הוא שונה מכל אדם גיל. זהו נושא שאפיין רבים מהשירים שכתבתי". אלא מה: אלטון ג'ון פרשן את המילים אחרת, כשאר הוא ניגש להלחין את השיר. הוא חשב על מרלין מונרו כמי שסבלה כל חייה כתוצאה מהחשיפה. ב-1990 הוא הקדיש את השיר לריאן וייט, אחד הקורבנות הראשונים של מחלת האיידס, שנפטר בגיל 18 כתוצאה מעירוי דם. הוא שר את השיר בפסטיבל "פארם אייד" הרביעי

אלטון ג'ון – Candle in the Wind בהלוויית הנסיכה דיאנה

Goodbye Norma Jean

Though I never knew you at all

You had the grace to hold yourself

While those around you crawled

They crawled out of the woodwork

And they whispered into your brain

They set you on the treadmill

And they made you change your name

And it seems to me you lived your life

Like a candle in the wind

Never knowing who to cling to

When the rain set in

And I would liked to have known you

But I was just a kid

Your candle burned out long before

Your legend ever did

Loneliness was tough

The toughest role you ever played

Hollywood created a superstar

And pain was the price you paid

Even when you died

Oh the press still hounded you

All the papers had to say

Was that Marilyn was found in the nude

And it seems to me you lived your life

Like a candle in the wind

Never knowing who to cling to

When the rain set in

And I would liked to have known you

But I was just a kid

Your candle burned out long before

Your legend ever did

Goodbye Norma Jean

Though I never knew you at all

You had the grace to hold yourself

While those around you crawled

Goodbye Norma Jean

From the young man in the twenty second row

Who sees you as something as more than sexual

More than just our Marilyn Monroe

And it seems to me you lived your life

Like a candle in the wind

Never knowing who to cling to

When the rain set in

And I would liked to have known you

But I was just a kid

Your candle burned out long before

Your legend ever did

The candle burned out long before

Your legend ever did

Writer/s: BERNIE TAUPIN, ELTON JOHN

דירוג: