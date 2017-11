עוד אוסף של אלטון ג'ון. למה? חג המולד? בטח. תעשיית המוסיקה מכוונת היום לחגים, לחנויות שאינן דווקא חנויות מוסיקה. נכנסים לרשת ספרים ורוכשים מתנה. מוסיפים ל-34 השירים חוברת איורים, ספר הסיפורים מאחורי השירים עם אילוסטרציות של אלטון. הקיצר, מתנה מהודרת. חיפשתי בספריית הדיסקים ושלפתי אוסף דומה משנת 2002 שנקרא "אלטון ג'ון, הלהיטים הגדולים 1970-2002". שהדור שלא ידע אינו מצויד בו, אבל הוא אינו שונה במהות ובתוכן מהאוסף החדש.

אגב, אני אוהב לחזור לאלטון ג'ון. הוא לעולם אינו מתיישן. הוא ורסטילי כבמלחין בלדות וכרוקר שמחובר למסורת. קחו את שלישיית השירים "רוקט מן", "הונקי קט" ו"קרוקודיל דיל". זהו רצף אפקטיבי נפלא מבחינת העריכה וגם העריכה הדיגיטלית (Remastering) געגועים ל – Your Song שפותח את האוסף? בטח. זה השיר שעשה לי הכרה עם אלטון ואשר ציין את ראשית שיתוף הפעולה של אלטון עם ברני טופין (Bernie Taupin), שהוליד עשרות להיטים גדולים. "נר ברוח" מעורר רגשות סביב מותה ההיסטורי של הנסיכה דיאנה ועבור אחרים, "מעגל החיים" מיייצר קשר ישיר עם "מלך האריות" ותחושות הילדות. רוקנ'רול מטריף? – Saturday Night’s Alright. "בני והג'טס" – עדיין חזק עם כל הסינקופות של הפסנתר. לאלטון יש רוק – ובגדול.

אין ספק: אלטון ג'ון הוא הפופסטאר הגדול של שנות השבעים. הוא הציג קשת מגוונת של שירים שהיה בה מכל וכל – גם משהו ביטלסי, גם סול, דיסקו, קאונטרי, בלדות פופ קלאסיות וגם רוק, לעיתים רוק טוב.

הורסטיליות של אלטון ג'ון התבטאה בשילוב של יכולת מלודית, כריזמה דינמית והופעה בימתית מצועצעת. בכל השנים האלו היו גם נפילות, התמכרויות, סקנדלים, אבל בסיכום רשימת השירים משכיחה את הרגעים הלא נחמדים של אלטון. והאוסף הזה – נחמד מאוד.

CD1

Sorry Seems To Be The Hardest Word

Don’t Go Breaking My Heart [Elton John and Kiki Dee]

Someone Saved My Life Tonight

The Bitch Is Back

Bennie And The Jets

Candle In The Wind

Rocket Man (I Think It’s Going To Be A Long, Long Time)

CD2

Song For Guy

Blue Eyes

I’m Still Standing

I Guess That’s Why They Call It The Blues

Sad Songs (Say So Much)

Nikita

I Don’t Wanna Go On With You Like That

Sacrifice

Don’t Let The Sun Go Down On Me [George Michael and Elton John]

Something About The Way You Look Tonight

I Want Love

Can You Feel The Love Tonight

Are You Ready For Love?

Electricity

Home Again

Looking Up

Circle OfCandle in the Wind מההופעה בישראל