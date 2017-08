הרצועה הרביעית באלבום הכפול הנפלא של אלטון ג'ון שיצא ב -1973, שנקרא אף הוא "דרך האבנים הצהובות". דרך הלבנים הצהובות הוא דימוי מתוך הסרט "הקוסם מארץ עוץ" עפ"י ספרו של ל. מארק באום. בסרט, דורותי וחבריה הולכים בדרך הלבנים הצהובות בחיפוש אחר הקוסם מארץ עוץ, רק כדי לגלות את מה שחיפשו כל הזמן.

השיר על הנער מהעיירה הקטנה שחוזר לביתו מהעיר האורות הגדולה הוא על רצון לוותר על חיי השפע עבור חיים פשוטים יותר המסר הזה רלוונטי יותר לברני טופין מאשר לאלטון ג'ון, שהעדיף לשמור על חיים צנועים בהשוואה לאלה של אלטון. האירוניה היא שגם אלטון הזדהה, אחרת לא הייתה נולדת המנגינה המינורית הזו שהפכה לקלסיקת פופ.

ברני טופין כתב בדרך כלל שירים שעסקו באלטון ג'ון. נראה שבשיר הזה התייחס לעצמו. הוא התבסס על הדרך לעיר האזמרגד בארץ עוץ, המשמשת לעתים קרובות מטאפורה ל"דרך המובילה לפנטזיות של החיים" או הדרך המובילה ל"תשובות החיים". הדימויים בסרט "הקוסם מארץ עוץ" השפיעו על ברני טופין "לחזור לשורשיו". המילים עוסקות למעשה בויתור על חיי שפע לטובת הפשטות בסביבה כפרית. אלטון נהנה מאורח חיים מופרז מאוד, בעוד טופין העדיף לשמור על פרופיל נמוך.

מקום 2 – ארה"ב מקום 6 בבריטניה

When are you gonna come down

When are you going to land

I should have stayed on the farm

I should have listened to my old man

You know you can't hold me forever

I didn't sign up with you

I'm not a present for your friends to open

This boy's too young to be singing the blues

So goodbye yellow brick road

Where the dogs of society howl

You can't plant me in your penthouse

I'm going back to my plough

Back to the howling old owl in the woods

Hunting the horny back toad

Oh I've finally decided my future lies

Beyond the yellow brick road

What do you think you'll do then

I bet that'll shoot down your plane

It'll take you a couple of vodka and tonics

To set you on your feet again

Maybe you'll get a replacement

There's plenty like me to be found

Mongrels who ain't got a penny

Sniffing for tidbits like you on the ground

Writer/s: BERNIE TAUPIN, ELTON JOHN

Elton John - Goodbye Yellow Brick Road

