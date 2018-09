רוחות סול סיקסטיז נושבות חזק בגבה של אלי קינג Elle King. שימו לב לעיבוד לפסנתר. באיזו שיר אתם נזכרים? שיר שני מאלבומה השני ה, Shake the Spirit, המתוכנן לצאת ב- 19 באוקטובר". אינך יכול שלא לחוש ב – an old soul vibe.

צוללים לתוך כאב הלב שלה. קולה נוסק על גב האנרגיה הזורמת מהלהקה שלה, "ראה את האהבה הטובה הזאת שבזבזנו" שרה קינג מעומק גרונה-ליבה. "עוד דבר טוב נעלם". השיר מספר סיפור של שברון לב וחרטה שלא היתה אשמתו של אף אחד כשהאוהבים נפרדו זה מזה. לשירה מתלווה תזמור דרמטי כולל מקהלת גוספל. הביצוע בקליפ מהופעה בלונדון צולם בשחור לבן כמו כדי לשרטט אותה בקווים פשוטים, להעביר את התחושה הכי ישיר. בשירה, בלבוש היא נשמעת אותנטית לחלוטין. עושה חשק לקראת האלבום שיצא באוקטובר. מדברים על הכלאה בין איימי ויינהאוס, אדל, ג'ניס ג'ופלין וברנדה לי. לא קונה את הניסיונות האלה לשרטט סגנון של זמרת כתערובת של זמרות אחרות. אלי קינג נשמעת לגמרי עצמה. יש לה קול, נוכחות, בערה פנימית. מיקס של רוק, סול, פאנקי.

Never wanted to let you down

Never wanted us to fight

Oh, sweet love o' mine

I guess this goodbye to you and I

[Verse 2]

Time is a stubborn affair

The distance was too much to bear

Oh, with a heavy heart

I must leave the one I love

[Chorus]

We could've tried a bit harder, mm

I could've practiced more patience, mm

Look at this good love we've wasted

Another good thing gone

Elle King - Good Thing Gone

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: