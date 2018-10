מאז הפלטינה לסינגל ‘Faded’ ב – 2015, המפיק הנורבגי אלן ווקר נהנה מהצלחה מסיבית, שמשמעותה העיקרית – הזמנה לפסטיבלים הגדולים סביב הגלובוס. אבל את המומנטום הוא ממשיך בפופ עדכני אטרקטיבי, שמספר מיני סיפורים, שאפשר להגדירם emotional field trip, מיני טקסטים הזויים על עולם כאוטי ולבבות שבורים. אתה לא חייב להיות אמין. די שתאמץ את קול אמוציונאלי מרהיב כמו זה של Sophia Somajo השבדית, שמתבייתת על פס הקול בקול רב גווני מנמוך אפלולי לגבוה מלו מלנכולי. הצלילים שולחים את "לבבות היהלום" עם המנגינה הממכרת למסלול של אוויר פסגות בואכה רחבות המועדונים. אני לא מאמין לתכני האינסטנט האלה, אבל במוסיקה יש משהו סוחף. נסו להימנע מהקליפ הסיינס פיקשני ולהקשיב נטו.

Hello, sweet grief

I know you'll be the death of me

Feel like the morning after ecstasy

I am drowning in an endless sea

Hello, old friend

There's the misery that knows no end

So I'm doing everything I can

To make sure I have love again

I wish that I did not know

Where all broken lovers go

I wish that my heart was made of stone

Yeah, if I was bulletproof

I'd love you black and blue

If I was solid like a jewel

If I had a diamond heart, oh oh

I'd give you all my love

If I was unbreakable

If I had a diamond heart, oh oh

You could shoot me with a gun of gold

If I was unbreakable

Alan Walker feat. Sophia Somajo - Diamond Heart

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: