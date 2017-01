אני לא רואה מצוירים של דיסני כבר כמה עשרות שנים. האם הילד שבי כבה עד כדי כך? המוסיקה שמגיעה לידיי מזכירה לי שהייתי פעם ילד.

לעצם העניין: בסוף השנה יצא לבתי הקולנוע הסרט Moana, מלווה באופן טבעי בפסקול המכיל שירים ומוסיקה. יש מתמחים לז'אנר, למעשה לקנון הדיסניי. שירים עצובים-מתקתקים לכל המשפחה. לין מנואל מירנדה הוא השם החזק בתחום. זכה בלא פחות מ-11 פרסי "טוני" על המחזמר "המילטון". ל"מואנה" הוא כתב מוסיקה טיפוסית. סיפורה של נסיכה פולינזית היוצאת לגלות אי מסתורי במסע אשר יפגיש אותה עם יצורים שלא מן העולם הזה בהתמודדות עם הבלתי אפשרי. עד אנה תגיע? Auli'i Cravalho בת הוואי היא ששרה את שיר הנושא בסרט בנוסח המסורתי הנוגה הפונה לכל המשפחה. גרסה נוספת של הזמרת הקנדית אלסיה קארה – בהפקה יותר מודרנית נצפתה בלמעלה מ-30 מיליון צפיות, לעומת 38 מילון של קרבלו.

*** אם כבר אלסיה קארה – נחזור לשיר Here שחשף אותה.

אלסיה קארה – Here

Alessia Cara – How Far I'll Go

I've been staring at the edge of the water

'Long as I can remember, never really knowing why

I wish I could be the perfect daughter

But I come back to the water, no matter how hard I try

Every turn I take, every trail I track

Every path I make, every road leads back

To the place I know, where I cannot go

Where I long to be

See the line where the sky meets the sea? It calls me

And no one knows, how far it goes

If the wind in my sail on the sea stays behind me

One day I'll know, if I go there's just no telling how far I'll go

Auli'i Cravalho – How Far I'll Go

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: