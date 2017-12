Revival הוא אלבום האולפן התשיעי של אמינם, אחרי Marshall Mathers LP2. אמינם הסביר כי Revival הוא בעל משמעות כפולה – תחייה לעצמו, אבל גם תקווה תחייה לאמריקה. אמינם, בן 45, חזר בתקופה שבה הכעס של הלבנים עומד במרכז השיח הפוליטי במדינה, המאמצים לקבוע סדר עדיפויות באשר להגינות וצדק הם גבוהים יותר משהיו בעשורים האחרונים. האלבום מכיל שירים טעונים מבחינה פוליטית, כמו "Untouchable" ו- "Like Home". עוסק בעוול הגזעני באמריקה מנקודת המבט של האדם הלבן והאדם שחור במשפט האחרון. בשיר, בשיתוף אלישה קיז, יוצא אמינם נגד דונאלד טרמפ, הנשיא הגזען שהוא מתעב:

Someone get this aryan a sheet

Time to bury him, so tell him to prepare to get impeached

Everybody on your feet

This is where is where terrorism and heroism meets, square up in the streets

This chump barely even sleeps

All he does is watch Fox News like a parrot and repeats

While he looks like a canary with a beak

Why you think banned transgenders from the military with a tweet?

He's trying to divide us, this shit's like a cult

לא רק נושאים חברתיים ופוליטיים: ב – “In Your Head", אמינם עוסק בחרטות לאורך הקריירה שלו, יחסיו המעורערים עם אשתו לשעבר ובתו. נראה כי הוא מתוסכל ביותר עם האישיות של Slim Shady, האלטר-אגו שלו, הצד הרע והמצחיק שלו. “Arose", השיר המסיים את האלבום הוא מבט דמיוני לאחור על ימיו המוקדמים, הבלתי יציבים, ועל המכשולים שכמעט פגעו בו. האמינם הזה עסוק בכאב שלו.

"נהר" עם אד שירן עוסק במאבקים של מערכת יחסים כושלת ששיאה בהפלה. שירן – שמשתף פעולה עם אמינם בפעם הראשונה – שר על אדם מלא חרטה שרוצה להתרחץ מחטאיו. הנהר מסמל ככל הנראה את נהר הירדן, כאשר יוחנן המטביל השתמש במים כדי לשטוף את חטאי האנשים. לא הכל עובד באלבום החדש, אבל אמינם מצליח לחדש את היצירתיות שלו, והוא ראוי לשבחים על המעורבות שלו בעניינים שנוגעים לחברה בה הוא חי.

**** אמינם ממשיך להיות בטופ של ההיפ הופ. הגם שהמבקרים לא היו תמימי דעים באשר לאיכויות אלבומו החדש, Revival, הוא מטפס לראש מצעד ה-200 של הבילבורד, וקובע שיר חדש: אמינם הוא האמן היחיד שמצליח להגיע עם 8 אלבומים לצמרת מצעד המכירות.

(Walk On Water (feat. Beyoncé Believe (Chloraseptic (feat. PHRESHER Untouchable (River (feat. Ed Sheeran Remind Me (Intro) Remind Me (Revival (Interlude (Like Home (feat. Alicia Keys (Bad Husband (feat. X Ambassadors (Tragic Endings (feat. Skylar Grey Framed (Nowhere Fast (feat. Kehlani Heat Offended (Needed Me (feat. P!nk In Your Head Castle Arose

וידיאו: Walk On The Water

Eminem - Revival

