יש מקום להתאהב באלבום הבכורה של אמי שארק, פופ אלטרנטיבי של זמרת-יוצרת אוסטרלית ששרה מנגינות מופלאות טעונות דרמה, שירים של אהבה ראשונה, דחייה ושקרים ורגעים יפים ורגעים מגעילים. הרבה שירים שמצטרפים לאסופה בעלת ייחוד אישי. שם האלבום "אהבה מפלצת" תואם את הסיפורים שלה – היבטים שונים של מערכת יחסים בעלת עליות ומורדות. השיר היחיד שחורג מהנושא הזה הוא I Said Hi – על מאבקים בתעשיית המוזיקה.

שירים טובים אחרים: The Idiot מעובד בקצב נהדר, מנוגן בעבודת גיטרה גדולה. All Loved Up – מתיקות קצבית יפה, Never Coming Back הוא מסוג השירים שלוקח מיידית בשבי. הטקסט המיוחד של Don't Turn Around ו – Mess Her Up שמספר סיפור אפל במוסיקה של רבת גוונים. לא כל השירים באותה רמה. בחלק האחרון תמצאו עוד כמה שירים יפים וחכמים כמו Slow Song – שבו שארק שרה משפט מיוחד כמו "Is it me or did it just get hot in here?" במיקס של טונים עצובים ושמחים. You Think I I Think I Sound Like God הוא שיר שגדל משמיעה לשמיעה. האחרון שהוא יותר מחביב. כזהו גם I'm a Liar, בביצוע רך שנשמע כמו הלב הפועם של האלבום. סיכום: פתיחה מאוד חזקה ומשמעותית לאמי שארק, אלבום שמציב בפניה אתגר להגיע לרמתו הגבוהה בפרויקט הבא שלה.

וידיאו: Adore

I Got You, Adore, All Loved Up, I Said Hi, The Idiot, Never Coming Back, Leave Us Alone, Psycho feat Mark Hoppus, Don't Turn Around, Middle Of The Night, Mess Her Up, The Slow Song, I'm A Liar, You Think I Think I Sound Like God

Amy Shark Love Monster

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: