האלבום החדש שלשמו התכנסנו, הוא היותר ריתם נ' בלוזי של אסתר רדא, פחות אתני באוריינטציה אתיופית גם רגאיית. נתחיל בשורה התחתונה: המופע היה מהטובים ביותר שלה באינטרקציה עם ששת נגניה, בהשקעה, באורחים, בתאורה.

לאסתר רדא יש קול נשמה רב עוצמה דינמי (שליטה בין נמוכים לגבוהים) וסגנון שירה אקלקטי. היא מביאה לבמה ריכוז של השפעות שהיום פחות משקף את עברה כבת להורים ממוצא אתיופי ויותר את אסתר רדא שגדלה על מוסיקת נשמה מערבית, על נינה סימון. על ריתם אנד בלוז. היא נשמעת ונראית לגמרי "אמריקנית".

מה שהופך את רדא ייחודית הוא החיבור לתזמורים פאנקיים עתירי צליל נשיפה, פיוז'ן הנוגע בג'אז ומבליט השפעות אפריקניות. Different eyes הוא אלבום של הפקה מוסיקלית במיטב המסורת של המוסיקה השחורה עם ערכים מוספים מודרניים. חיפשנו את הצליל הנהדר שבקע ממנו במופע ההשקה החגיגי. את האולד סקול סול יחד עם העיבודים הדינמיים, הנגיעות האלקטרוניות. במקרה אחד, כשהמפיק שוז (Shuz) הצטרף אליה ל – Home , הגיע את הצליל החדש שמעטר את האלבום. זמרת סול טובה נבחנת לא רק בשירים קצביים אלא גם בבלדות "שקטות". כשהיא שרה Never Know, רדא מצליחה להישמע זמרת נשמה ממדרגה ראשונה. רדא נותנת את עצמה ורק את עצמה ללא מניירות. כמה מפתיע שזמרת ישראלית נשמעת סול סינגר מבטן ולידה.

אורח מעניין ומרתק: גלעד כהנא שעלה ב- It's On You בסגנון ספוקן וורד דרמטי ומוחצן ובקטע נוסף המדבר על סקס ("זה לא עניין של סקס"), לכאורה לא שייך לעניין, ועם זאת אטרקטיבי בחיבור. בהמשך עלו "לוסיל קרו" הרכב המשלב במיומנות היפהופ פאנק וסול, ארוזים היטב במעטפת גרוב. רדא ניסתה את השירים הראשונים שלה שלה על ההרכב הזה. הקהל המתין להדרן אחרי סיום המקפיץ (Dera + Nanu Ney). רדא עלתה סולו ושרה תפילה באקפלה על מהות חיינו ועל מה שחסר בחינוך ילדינו. אקורד סיום מפתיע למופע מהוקצע, אותנטי, מעיד את הרגישות היצירתית של רדא, כמו גם על ההתמקצעות שלה.

צילום: מרגלית חרסונסקי

