מנעד נמוך עמוק, קצב Groovy, אווירת סרט מתח, צליל בראס ואפקטים אלקטרוניים. אסתר רדא מגיעה לתובנה אישית ב – My Mind שפותח את האלבום: " מוחי עסוק יותר ממני, ובחיפושי אחר האמת, מצאתי שקרים וגיהינום. אני מעדיפה לא לראות. אז אני עוצמת את עיני כי בחושך אני יושבת כל כך רגועה, שקל לי יותר להסתתר". זה קול שאינו משקר. הוא יוצא מעומק הנשמה.

אלבום שני לאסתר רדא, 32, זמרת סול וריתם אנד בלוז, ישראלית (לא להאמין שהיא נולדה בקרית ארבע להורים ממוצא אתיופי ולא בדטרויט) רדא כבר איננה נמצאת על הצטלבות דרכים, שבין מוצאה ובין הסול האמריקני. באלבום השני שלה היא נשמעת לגמרי גרוב שחור – Soul music בטון, בצבעים הקוליים, בעיבודים ובהפקה המוזיקלית.

רדא נשמעת מרוככת יותר מאשר בשיר הפותח, בשיר השני העוסק במשבר יחסים בשיר Different Eyes:

I said I saw the sun rise

You corrected that the moon dies

Leaving me to cry

I don't know why

One day you’re my guiding star

The next day I don't know who you are

But when you say I'm sorry

It’s melting me down

אלבום של הפקה מוסיקלית במיטב המסורת של המוסיקה השחורה עם ערכים מוספים מודרניים. שיר לא מורכב כ – Have To Go שודרג בשכבות סאונד שהפכו אותו לאחד המבריקים באלבום בצליל קרוס אובר בין ריתם נ' בלוס לאפרו קריבי. על ההפקה חתומים במקרה הזה שוז (Shuz), מי שהפיק את כל האלבום, וגל דאהן.

ב – Cry For Me היא מבכה את עצמה בכאב. "בכה עבורי, בכה על האתמול", ו"הייתי צעירה מדי להבין …. האם אתה מצטער על הזמן שאיבדנו"… כשרדא שרה סול זה Soul Food, מזון רוחני. נוגעת בשיר בגוספל ובנינה סימון. לדבר על אסתר רדא ונינה סימון בנשימה אחת – זה אינו עניין של מה בכך. תקשיבו לאינטונציה. להדגשת המילים, לטון הנמוך. וגם כאן – העיבוד העניק לשיר מגע אפרו קצבי שמעלה את מפלס הדרמה. המנעד הקולי משתנה כשהיא שרה ב- "Here it goes again playing shadows’ game/ Nothing really changed we’re still the same" (השיר Home) , אינטונציה שזורקת לקרטיס מייפילד, זמר הסול האגדי בעל קול הפלצט הנהדר. אפקט הבס והצליל האלקטרוני מושפעים גם הם מההפקות המוסיקליות של הזמר הזה.

Mr Guilt הוא מיני דרמה של רדא בענייני התחזקות מול תחושות אשם. עיבוד האפרו מעצים את עוצמתה.

Hey Mr. Guilt/ How do you feel?/ That’s it baby no more blood spilt/ I smell your hunger/ But I grew stronger/ I fear no longer/ Love is my shield

רדא מגישה אלבום במיטב המסורת של המוסיקה השחורה. המפיק המוזיקלי יותר מאשר הכין שעורי בית. הצליל של It's On You מאפיין את האלמנטים הבולטים של הפיוז'ן בין פאנקי לסול מותאם ככפפה לקול הדומיננטי הבוטח של רדא כשהיא שרה תובנה משחררת הנוגעת בבלבול, פחדים ומוות:

Sing all your confusion, great brave woman/ Laughing to illusion you're not afraid to die/ You know dying is alone, down or up you're still alone/ Laughing or crying you're all alone, how do you do it?

ב – Never Know מורידה רדא הילוך לטונים נוגים-מהורהרים בשיר העוסק בשאלות גורל – (מה היה קורה אילו) שאין עליהן תשובות. השיר העטוף בצליל כלי מיתר, הוא אתנחתא פילוסופית מפתיעה שקוטעת את האווירה הפאנקית השחורה באלבום. ואז ב- Deeper היא שוב על מסלול הסול-פאנקי התוסס בעיבוד, שמחזיר לאקורדים ולאווירה הטיפוסיים לז'אנר הפאנקי. שיר המדבר על שחרור:

One day I will be brave enough and join you/ Till that I’m staying at the victim hotel סיום מצוין לאלבום שנפתח בבריחה ומסתיים בבריחה.

כבר שאלתי באחת הביקורות הקודמות: מה זמרת כמוה מחפשת כאן? נאמנות למולדת? ואולי הסיבה לאי פתיחת שערי ההצלחה העולמית היא, שהסול הישן והטוב לא ממש נמצא בראש סדר העדיפויות של תעשיית המוסיקה העולמית. האלבום הזה אמור להוציא לה דרכון אל המקום שמשם היא תחזור ככוכבת בינלאומית.

