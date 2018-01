אני מצטט מעצמי מביקורת על אקס פקטור לפני כמעט 4 חודשים (19.10.17): "אפשר כבר עכשיו לסגור את הבסטה. לוותר על המשך העונה השלישית של אקס פקטור. לחסוך את דרך הייסורים של הצופים, הנאלצים לספוג מניפולציות של עריכה וטונות של פרסומות. נמצאה הזוכה: שמה אדן אלנה. היא בת 17, מגדירה את עצמה "אתיופית" והיא שרה "סטון קולד" של דמי לובאטו כמו זמרת Soul ליגת על. השיר לא פשוט. דורש מיומנות, קול ענק, אינטליגנציה ובעיקר – שאר נשמה. לעדן אלנה יש כל דבר מאלה. עברי לידר נעמד על השולחן. שירי מימון טענה, בצדק, שאחרי אודישן כזה אין הרבה מה לעשות. גם באקס פקטור אנגליה וארה"ב היו השופטים עומדים על השולחן בסטנדינג אוביישן".

30.1.18 עדן אלנה שרה את שיר הגמר שלה – Human של כריסטינה פרי. יש משהו להוסיף על הדברים הנ"ל? כל מילה מיותרת, כלומר – כל מילה מספטמבר 17 בסלע, אומר בלי לטפוח לעצמי על השכם. הייתי מוסיף משהו באשר לעתידה: היא זמרת ה-Soul הטובה ביותר ששמעתי כאן. אם להצליח בגדול, יש לעדן אלנה כישרון לפרוץ מחוץ לישראל. באקלים המוסיקלי ששורר כאן, לא בטוח שהיא יכולה למצות את יכולותיה. גם ים רפאלי הוא זמר רוק בעל פוטנציאל להצליח בחוץ. הביצוע שלו ל – Feeling Good היה קאבר שהגיע לא רק ממיתרי הקול. זו היתה זעקה פנימית בחלוקת אנרגיות שירה, שהובילה לביצוע העוצמתי ביותר שלו בתחרות. אלמלא עדן אלנה – הוא הזוכה. גיא יהוד? זמר מעולה מבחינת ניצול המנעד הקולי, אבל חסר עדין אישיות בשירה.

שופטים: כבר טענתי שהשופטים שלאחר האודישנים באקס פקטורים – די מיותרים. פרט למעט תובנות – בעיקר מעברי לידר, שמעתי כמויות עצומות של "מדהים" בין אינספור הסופרלטיבים שיצאו מהשופטים ונופת צופים מביכה שיצאה ממנחת הערב, בר רפאלי על תקן מריונטה יפהפיה שממלאת את הוראות האוזניה. שולחן השופטים של אקס פקטור בשלבי הסיום הופך למשעמם. צדקה שירי מימון, כשאמרה אחרי הדואט של גיא יהוד ועברי לידר ל"זכיתי לאהוב": "למדנו שבשלב זה, לא כל כך חשוב מה אנחנו חושבים". אם להעניק ציונים לשופטים, אז לידר הוא הנבון והמדויק בין הארבעה. למשה פרץ היו עליות וירידות. יש בו משהו כן וחם, שסייע לגיא יהוד להגיע לביצוע הטוב שלו בתחרות. ממימון ומסאבלימינל לא שמעתי כמעט הערות מקצועיות בונות לאורך התוכנית כולה. ולבסוף: צל"ש להפקה המהוקצעת של הגמר. מבחינת המודל – תוכניות הריאליטי מוסיקה בארה"ב – ההעתק מעולה.

דואטים

הברינקס ומשה פרץ – "יש לי אותך"

עדן אלנה וסאבלימינל – Hall Of Fame

ים רפאלי ושירי מימון- I Knew You Were Trouble

גיא יהוד ועברי לידר – "זכיתי לאהוב"

הדחה: הברינקס

ביצועי הגמר

גיא יהוד – מה אתה רוצה ממני

עדן אלנה – Human

ים רפאלי – Feeling Good



זכיה: עדן אלנה

דירוג: