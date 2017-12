שירי מימון מזהה את רוויטל זלצמן. שתיהן השתתפו ב"אוויטה", חברה טובה מאוד. השופטת מתרגשת. פניה מלאות אהדה למתמודדת. עפה עליה בטונה של שבחים, עשה לה בילד אפ חבל"ז, והכל עוד לפני שהמתמודדת עשתה את האודישן. האם היא תפסול עצמה משיפוט? – איפה? מה פתאום. הרי ראינו את שולחן השופטים במהלך שתי התוכניות עם שלושה שופטים בלבד או לחילופין עם עדן בן זקן, שממשיכה למלא את מקומה של מימון משיקולי מדרוג. אין שום בעיה. אם היא תיעלם ממהלך האודישן של זלצמן. סופו של דבר, מימון הצטרפה לשלושת החברים שלצידה ב"כן" גדול. כל מי שנוטש בשלב זה את הצפייה בתחרות – צודק. לא די שתחרות ריאליטי מוסיקה כמו כל תחרות ריאליטי מלאה בהחלטות תמוהות שנשארות כסודות בחדרי חדרים – כאן הכל לאור היום. מה יגידו מתמודדים אחרים?

מימון היא אטרקציה הריונית ליד שולחן השופטים, יוצאת, חוזרת, מבריזה. אולי זה משפיע עליה לומר דברים שלא לעניין. לא היו יכולים לותר לה על העונה? או שהיא שופטת או שלא. נו טוב, המדרוג, החוזים, הכסף.

מוסיקה: רוויטל זלצמן העניקה לשיר I Want To Hold Your Hand של הביטלס פרשנות יפה – במעבר בין טונים נמוכים וגבוהים. השופטים טענו שהיא הצליחה לא להיות "שחקנית" בביצוע. מצד שני – אין שום ספק שהיא הביאה מיומנויות תיאטרליות לשיר, והביצוע יצא רענן ומיוחד.

האם היא האקס פקטור שמחפשים? לא יודע. למעשה, אין לי מושג מה מחפשים. גם השופטים עדיין לא יודעים. מי הם המועמדים האולטימטיביים למקום הראשון? האם יש מתמודד אחד עליו אפשר לומר – זהו, אפשר לסגור את הבסטה. למה להמשיך להטריד את הצופים במסע המייגע הזה?

האם ללכת על ראפ? היו כמה לא רעים בשתי התוכניות של סוף נובמבר – שירלי "צארלי" מור עשתה עיבוד ראפ יפהפה וחכם על "אם אלה החיים" של קרן פלס בשילוב עברית ואנגלית. בסטוני וצוויטי עשו קטע מקורי בערבית/ עברית – וגם כאן גיליתי משהו יצירתי אותנטי בעל פוטנציאל. אגב, עדן בן זקן המ"מ של שירי רצתה להראות שאינה רק מהנהנת ל"כן" ואמר הפעם "לא" בניגוד לכל חבריה, אך לא נימקה מדוע, ואני עדיין לא מבין מה ההתעקשות להשאיר אותה שופטת.

ואולי נלך על ערבית? למה לו? צליל וקנין שרה שיר מקורי הנוגע לאמא שלה שעשה את עורי חידודין – "כבר שעה אחרי חצות – אין לי למי לבכות". מסוג הביצועים שאינך חייב להבין שפה. התחושה הופכת למילים. כנ"ל נרמין חורי ששרה בערבית Helal. אם האקס פקטור יוענק לזמרת בערבית – זה יהיה נפלא בעיני.

פרט לאלה – הרבה טובים, התוכניות הבאות יוכיחו האם לכישרון שלהם יש המשכיות שתוביל למועמדות לאקס פקטור – עינב כהן ששרה "כשנפוליאון יכבוש את עכו", רוני אטדג'י – Miles Away, משה קבסה – Halo שהצליח לא להיות לערב אחד "זמר חתונות", טוהר קדוש, בעלת הרגישות המיוחדת לשירים עבריים קלאסיים כמו "עוד מחכה לאחד". שון וקים צנחני שעשו מייקל ג'קסון קצת אחרת. וגם אותה מתמודדת שכאילו עלתה מהקהל העונה לשם עמית ששרה בטונים של דיווה אמריקנית If I ain't got you של אלישה קיז. עדיין אני מחכה לאחד שאפשר להגיד עליו בלי להסס – יש לו את האקס פקטור בגדול.

שירלי "צ'ארלי" מור – "אלה החיים"

צליל וקנין – "חצות"

חן יעקובסון – "כשאתה כאן"

נרמין חורי – Helal

בר כהן – "בסוף הכל וליף"

אבירם בן עזיז – Under The Same Sun

ענב כהן – "כשנפוליאון יכבוש את עכו"

רוני אטדג'י – Miles Away

משה קבסה – Halo

שון וקים צנחני – Smooth Criminal

טוהר קדוש – "עוד מחכה לאחד"

דבי ג'יימס –As

בסטוני וצוויטי – "בסטוני סטייל"

עמית – If I ain't got you

רוויטל זלצמן – I Want To Hold Your Hand

