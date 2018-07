השיר, שנכתב ע"י חבר הלהקה בוב גאודיו יחד עם המפיק בוב קרו, היה אמור להישמע דומה ללהיט הראשון של ארבע העונות "שרי" "Sherry", שהתבסס בפסגת המצעדים משך חמישה שבועות לפני ש – "Big Girls Do not Cry" טיפס למקומות הראשונים. מוטאון יישמה במהרה את אותה גישה : אם למישהו היה להיט – במיוחד לא צפוי – החברה תעקוב אחריו ותנסה לייצר משהו מאוד דומה. כמו "שרי", השיר הזה שהה חמישה שבועות במקום הראשון בארה"ב.

הטקסט נכתב בהשראת שורה של 1955 מהמערבון Tennessee's Partner, בכיכובם של ג'ון פיין, רונדה פלמינג ורונלד רייגן. אחרי שהבחור שמגולם ע"י פיין, סוטר על פניה של הפצצה הבלונדינית שמגולמת ע"ימנגן פלמינג, הוא שואל אותה מה היא חושבת על הסטירה. היא קמה ומשיבה: "בחורות גדולות אינן בוכות".

Big girls don't cry/ Big girls don't cry/ Big girls don't cry

(They don't cry/ Big girls don't cry/ (Who said they don't cry?

(My girl said goodbye/ (My oh my)/ My girl didn't cry/ (I wonder why

(Silly boy)/ Told my girl we had to break up/ (Silly boy)

Hoped that she would call my bluff

(Silly boy)/ Then she said to my surprise/ ?Big girls don't cry?"

Big girls don't cry/ They don't cry/ Big girls don't cry

(Who said they don't cry?)

Maybe)/ I was cruel/ (I was cruel)/ Baby, I'm a fool

(I?m such a fool)

Silly girl/ ?Shame on you", your mama said

(Silly girl)/ Shame on you, you're cryin' in bed?

Silly girl/ Shame on you, you told me lies?

(Big girls do cry/ Big girls don't cry/ (They don't cry

Big girls don't cry/ (That?s just an alibi

Big girls don't cry

Big girls don't cry

Big girls don't cry

Big girls don't cry

Big girls don't cry

פרנקי ואלי וארבע העונות בהיכל התרבות ת"א 2017

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: