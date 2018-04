בוב גאודיו, סולן "ארבע העונות", כתב את השיר אחרי שפגש ילדה כבת 5 לבושה בסמרטוטים בדרך לאולפן. הוא השאיר לה 5 דולרים, וזוכר את פניה המופתעים, מבלי שהוציאה מילה מהפה. גאודיו והמפיק של "ארבע העונות", בוב קרו, סיימו לכתוב את השיר והחליטו למהר להקליט אותו במקום במקום סינגל שכבר היה מתוכנן לשחרור. הלהקה (בוב גאודיו, פרנקי ואלי, ניק מאסי, טומי דוויטו) שהיתה אמורה לצאת להופעות למחרת, נתקלה בבעיה: האולפן הרגיל שלה נסגר בימי ראשון. הם לא ויתרו והקליטו את השיר במרתף של אולפן דמואים במנהטן, באמצעות צוות ההפקה שאיתו לא עבדו מעולם. אם לא היית הביטלס, זה היה מאוד קשה להגיע למקום 1 בארה"ב בשנת 1964. זה נחשב הישג גדול עבור להקה אמריקאית במהלך מה שנקרא "הפלישה הבריטית". צד B של השיר היה הגרסה המקורית של ה"שתיקה היא זהב" "Silence Is "Golden.

"הפלישה הבריטית" הייתה תופעה תרבותית של אמצע שנות ה -60, כשמוזיקת הרוק והפופ היתה בשליטה בריטית, והיא "פלשה" לארה"ב והביאה עימה אספקטים נוספים של התרבות הבריטית. בין הלהקות האנגליות שהתבססו בארה"ב במחתית הראשונה של השישים היו הביטלס, דייב קלארק פייב, הקינקס, הרולינג סטונס, הרמן הרמיטס, האנימלס.

1964: מקום ראשון בארה"ב מקום שני בבריטניה

פרנקי ואלי – Rag Doll בהופעה בישראל יולי 2017

(Rag doll, ooh) (Hand me down)/When she was just a kid/ Her clothes were hand-me-downs

(Hand-me-down)

They always laughed at her when she came into town/ Called her rag doll/ Little rag doll

/Such a pretty face should be dressed in lace/Ooh, ooh ooh ooh ooh/Ooh ooh ooh ooh ooh ooh

(Shag rag doll)/ I'd change her sad rags into glad rags/ If I could (if I could)/My folks won't let me/'Cause they say that she's no good/She's a rag doll, such a/ rag doll/ Though I love her so/I can't let her know

Ooh ooh ooh ooh oh/Ooh ooh ooh ooh ooh ooh oh/Aah aah aah aah aah/I love you just they way you are/Ooh ooh ooh ooh oh/I love you just they way you are (Rag doll, ooh)/Ooh ooh ooh ooh oh/(Rag doll, ooh)

Ooh ooh ooh ooh

Writer/s: BOB CREWE, BOB GAUDIO

על ההופעה של פרנקי ואלי בישראל יולי 2017

The Four Seasons - Rag Doll

