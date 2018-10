"הכל בעצמי" "All by Myself" של הזמר אריק כרמן (יליד 1949 ממשפחה יהודית שהיגרה מרוסיה) יצא בשנת 1975 ונחשב אחת הבלדות היותר מבוקשות באוספי השבעים. האם אכן כרמן כתב את הכל בעצמו? לא ממש. כרמן, הוא זמר רוק שניגן יצירות קלאסיות לפסנתר, מצא את עצמו מנגן את הפרק השני מהקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 של רחמנינוב. תוך כדי כך הוא התחיל למלמל לחן שעלה בראשו. הוא המשיך את הרעיון ולפתע מצא את עצמו מלחין את השיר "all by myself". הציניקנים אמרו שקצת אירוני שכדי ליצור שיר שנקרא "לגמרי בעצמי", הפזמון של השיר הושאל מהשיר "Let's Pretend", אשר כרמן כתב והקליט עם להקת ה – Raspberries ב-1972. השיר יצא כסינגל אחרי שכרמן עזב את הלהקה. הוא הגיע למקום השני בטבלת ה-100 בבילבורד ולמקום הראשון בארצות רבות כמו קנדה. זה היה הסינגל המצליח הראשון של כרמן מתוך 8 שהתברגו בטבלאות הנמכרים ביותר בארה"ב. כרמן התמים חשב כי כשמדובר ביוצר קלאסי כרחמנינוף, יש לשלם תמלוגי זכויות יוצרים, אבל לאחר שחרורו של האלבום, פנו אליו מי שמחזיקים בזכויות העיזבון רחמנינוף הושג הסכם שבו העיזבון יקבל 12 אחוז התמלוגים מהשיר. כמו כן הוסכם על שינוי הקרדיט של מלחין השיר ל"אריק כרמן וסרגיי רחמנינוב".

When I was young

I never needed anyone

And makin' love was just for fun

Those days are gone

Livin' alone

I think of all the friends I've known

But when I dial the telephone

Nobody's home

All by myself

Don't want to be, all by myself anymore

All by myself

Don't want to live, all by myself anymore

Hard to be sure

Some times I feel so insecure

And love so distant and obscure

Remains the cure

Writer/s: ERIC CARMEN, SERGEI RACHMANINOFF

Eric Carmen - All By Myself

