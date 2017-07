אחרי Reflektor של 2013, ארקייד פייר מותחים שוב את הגבולות המוסיקליים שלהם. Everything Now, שיצא כסינגל, נפתח במנגינה וקצב נוסח "אבבא" השוודית. זה פופ קליט, סוחף. גם Signs Of Life ממשיך את הקו הזה בדאנס קצבי:

השיר הוא על חוסר התוחלת של חיפוש משמעות בעולם חסר משמעות. וין באטלר, הדמות הבולטת בלהקה, התייחס לאלבום בדברי רקע: "אני מרגיש שכמעט כל אירוע וכל מה שקורה מקיף אותך מכל הצדדים, חלק מהאירועים מזויפים וחלקם אמיתיים וחלקם מנסים למכור לך משהו. אני מנסה לתפוס חלק מהחוויות של החיים עכשיו על כל הטוב והרע שבהם. כל רגע של כל דבר חוזר של אלף דברים שונים.

מבול התוכן שסופגים בעידן הזה על בסיס יום-יומי הוא נושא הבסיס לאלבום החמישי של ארקייד פייר. הלהקה בחרה לתרגם את תחושת הדואליות לתקופה הזו למוסיקה לא קודרת. האלבום קצבי שמח עם אלמנטים של דיסקו ופאנק.

הטון משתנה ב – Creature Comfort – על כל אותם דברים שהופכים את החיים לנסבלים יותר במיוחד אצל מי שסובלים – משנאה עצמית. ארקייד פייר מתייחסים למושג באירוניה, כשמעמידים את הניסיון להתאבדות כ – ‘creature comfort’, משהו שישחרר אדם מסבל וכאב של לחיות בעולם הזה. אלה החיים של אנשים צעירים שחיים בעולם, שבו להיות מפורסם הוא מדד להצלחה ולחיים מספקים. התשוקה הפכה כה גדולה, שאחדים חושבים שלא שווה לחיות בלי להגיע לתהילה ואין שום הצדקה לסבל שהם חווים בלעדיה. הם פונים לאלוהים – אם הוא לא יכול לספק את מה שחלמו עליו, לפחות שיאפשר להם מוצא ללא כאב. השיר הוא מיזוג בין הרוק האלטרנטיבי של הלהקה ובין דאנס רחבות. צליל הסינתיסייזר בפתיחה מכניס לאווירה היפנוטית. הקולות של Win Butler ו – Regine Chassagne נישאים על הקצב בשירה דרמטית עד טירופית. במוסיקה מזהים השפעות של Daft Punk , ואין זה מפתיע, מאחר תומא באנגלטר (מדאפט פאנק) שותף להפקה של האלבום יחד סטיב מקיי, בסיסט להקת פאלפ. אפשר לרקוד לצלילי השיר. מצד שני לחברי ארקייד פייר ממש לא חשוב/ משנה/איכפת מה תעשו איתו.

ב- Infinite Content שר באטלר – "We're infinitely content/All your money is already spent" – "אנחנו רוויי תוכן/ כל כספנו מושקע". הצליל – ואלס קאנטרי, מסמן כי עוד צבע באלבום הססגוני הזה.

מאז אלבום הבכורה "הלוויה" (2004) , ארקייד פייר אינה חוששת לעסוק ברעיונות שרוב הלהקות נמנעות לגעת בהם. לאחר "Reflektor" השאפתני אך הלא אחיד, "הכל עכשיו" מסתמן כחזרה לאוריינטציה הזו, ועם זאת נשמע כאוסף שירים ופחות אלבום קוהרנטי, מהסוג שייכנס לרשימות החובה של אלבומי האלט רוק הנחשקים.

