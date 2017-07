קשה להאמין שבאדי הולי היה רק בן 22, כאשר נהרג בהתרסקות מטוס ב-3 בפברואר 1959. מי שנולד בספטמבר 1936 בלאבוק שבטקסס כצ'ארלס הרדין הולי, הקליט שירים כבר בשנות העשרה שלו. את אלביס פרסלי ראה בפעולה ב-1955. הוא הקים הרכב משולש עם ג'רי אליסון – תופים וג'ו מודלין – בס. את השורה "That'll be the day" לקח ממערבון "המחפשים" בכיכובו של ג'ון ויין.

"That'll Be The Day" היה להיטו הגדול עם להקת הקריקטס. הוא יצא ב-1957, שנתיים לפני מותו. למעשה, השיר הוקלט עוד לפני כן ב-1956 על ידי הרכב שלו שנקרא Three Tunes בנשוויל. בחברת התקליטים "דקה" לא אהבו את הגרסה הזו וסרבו להוציא אותה. באדי הולי חזר על ההקלטה עם הקריקטס באולפן בקולביס שבניו מקסיקו בסולם נמוך יתר שהתאים לו ובלווי זמרי רקע. הגרסה הזו הפכה להיט ענק. באדי הולי הפך כוכב בן לילה. גרסת כיסוי המעניינת ביותר הוקלטה בתקליט דמו מהירות 78 סיבובים לדקה ע"י ה – Quarrymen, שכללה את ג'ון לנון, פול מקרטני, ג'ורג' האריסון, הפסנתרן ג'ון לו והמתופף קולין הנטון. מקרטני הציג את הגרסה הזו בסרט דוקומנטרי מ-1985 על באדי הולי.

באדי הולי נחשב כוכב הרוק המתקדם ביותר בימיו, אמצע-סוף שנות החמישים. ללא ספק: הקדים את זמנו. הצליל שלו השתנה והתפתח משך השנתיים שהקליט לפני שמצא את מותו. מי יודע לאן היה מגיע אילו הקריירה שלו לא הייתה נקטעת.

מקום 1 – ארה"ב מקום 1 – בריטניה.

Well, that'll be the day, when you say goodbye

Yes, that'll be the day, when you make me cry

You say you're gonna leave, you know it's a lie

'Cause that'll be the day when I die

Well, you give me all your loving and your turtle doving

All your hugs and kisses and your money too

Well, you know you love me baby, until you tell me, maybe

That some day, well I'll be through

Well, that'll be the day, when you say goodbye

Yes, that'll be the day, when you make me cry

You say you're gonna leave, you know it's a lie

'Cause that'll be the day when I die

Well, that'll be the day, when you say goodbye

Yes, that'll be the day, when you make me cry

You say you're gonna leave, you know it's a lie

'Cause that'll be the day when I die

Well, when Cupid shot his dart he shot it at your heart

So if we ever part and I leave you

You sit and hold me and you tell me boldly

That some day, well I'll be blue

Well, that'll be the day, when you say goodbye

Yes, that'll be the day, when you make me cry

You say you're gonna leave, you know it's a lie

'Cause that'll be the day when I die

Well, that'll be the day, woo ho

That'll be the day, woo ho

That'll be the day, woo ho

That'll be the day

Writer/s: JERRY ALLISON, BUDDY HOLLY, NORMAN PETTY

Buddy Holly -That'll Be The Day

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: