השיר נכתב על ידי סטיבן סטילס, גיטריסט באפאלו ספרינגפילד. הוא לא כוון כשיר מחאה נגד המלחמה, אלא כהזדהות על רקע התנגדות של נערים באמצע שנות השישים ונגד סגירת מועדון פנדורה במערב הוליווד. סטילס לא היה שם כשסגרו את המועדון, אבל שמע על כך מחבריו. על ההחלטה של המשטרה להתעמת עם שלושת אלפים ילדים שעמדו ברחובומחו נגד סגירת הבר הזה. "A thousand people in the street/ Singing songs and carrying signs". המשטרה יצאה נגדם כמו לקרב. השיר לא נכלל באופן רשמי באלבום הראשון של באפאלו ספרינגפילד אבל אחרי שהפך להיט, החליף את "Baby Don't Scold Me", כאשר האלבום הודפס במהדורה חדשה. השיר הזה שסייע לקדם את הלהקה, נשאר אחד משירי המחאה של התקופה, אבל סטיבן סטילס, טען כי זו לא היתה מגמה של הלהקה להקליט שירי מחאה. "לא רצינו להיות להקת מחאה".

באפאלו ספרינגפילד, הרכב רוק קנדי-אמריקאי היה פעיל מ -1966 עד 1968. בסיס ההרכב שלה היה – ניל יאנג (שירה, גיטרות), סטיבן סטילס (שירה, גיטרות), ריצ'י פוריי (שירה גיטרות), דיואי מרטין (שירה, תופים), ברוס פלמר (בס). הלהקה שהוציאה שלושה אלבומים וכמה סינגלים, שילבה מוזיקת פולק וקאנטרי עם אלמנטים של רוק פסיכדלי בהשפעת להקות "הפלישה הבריטית". יחד עם ה- Byrds היא היתה מהחבורות הבולטות בהתפתחות המוקדמת של הסגנון שנקרא פולק-רוק. הלהקה התפרקה ב -1968 לאחר מספר מעצרים הקשורים לסמים ושינויים בהרכב. סטיבן סטילס הקים את קרוסבי, סטילס אנד נאש עם דיוויד קרוסבי מהבירדס, גראהם נאש מההוליס. ניל יאנג, שהשיק אז את קריירת הסולו של, הצטרף מאוחר יותר להרכב וכך נולד להקת – קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג ב – 1969. באפאלו ספרינגפילד הוכנסה להיכל התהילה של הרוק אנד רול בשנת 1997.

There's something happening here/ What it is ain't exactly clear/ There's a man with a gun over there/ Telling me I got to beware

I think it's time we stop, children, what's that sound/ Everybody look what's going down/ There's battle lines being drawn

Nobody's right if everybody's wrong/ Young people speaking their minds/ Getting so much resistance from behind

It's time we stop, hey, what's that sound/ Everybody look what's going down

What a field-day for the heat/ A thousand people in the street/ Singing songs and carrying signs/ Mostly say, hooray for our side

It's s time we stop, hey, what's that sound/ Everybody look what's going down

Paranoia strikes deep/ Into your life it will creep/ It starts when you're always afraid/ You step out of line, the man come and take you away

We better stop, hey, what's that sound/ Everybody look what's going down/ Stop, hey, what's that sound/ Everybody look what's going down/ Stop, now, what's that sound/ Everybody look what's going down/ Stop, children, what's that sound/ Everybody look what's going down

Writer/s: STEPHEN STILLS

Buffalo Springfield - For What It's Worth

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: