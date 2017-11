"אטרקציות נעורים", אלבום הבכורה של בארנס קורטני, הוא מפגן מרשים של מנגינות, עיבודים אטרקטיביים וקול טעון בהבעה עוצמתית ייחודית. האלבום מוליך בדרך מסע של לילות שכרות, נוסטלגיה מעורפלת, ואומץ לב של אדם צעיר לשיר את עצמו. סינגלים כמו "Fire" ו “Glitter & Gold” דיים כדי לתאר את השילוב של הפקה עכשווית עם הגשה אותנטית במיטב מסורת הפופ והרוק ובמגוון השפעות.

Lonely shadows following me

Lonely ghosts come calling

Lonely voices talking to me

Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone

And my mother told me son let it be

Sold my soul to the calling

Sold my soul to a sweet melody

Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone

צללים בודדים עוקבים אחרי/ רוחות בודדות מתקשרות/ קולות בודדים מדברים אלי/ עכשיו אני נעלם, עכשיו אני נעלם, עכשיו אני נעלם// ואמא שלי אמרה לי – בני תן לזה לקרות/ מכרתי את נשמתי למנגינה מתוקה/ עכשיו אני נעלם, עכשיו אני נעלם, עכשיו אני נעלם".

אחת ההפתעות של האלבום היא Little Boy, שיר פולק בליווי גיטרה אקוסטית, שיר חמצמץ מתקתק של היוצר-זמר החוזר לימי נעוריו ומתמודד עם האני הצעיר שלו, משתוקק להתחבר שוב עם שמחת הילדות שהביאה אותו למוסיקה. בלדת ה פסנתר "להתראות ג 'ון סמית" מציגה בארנס קורטני אחר בטון בריטון מדוכדך המבטא את תחושת הגעגועים במנגינה נפלאה. מצד שני, הוא מתגוון בשיר רוק קצבי מצוין ‘Never Let You Down’ המושר בקול פלצט.

We run the city ’cause I'll never let you down

Never let you down, never let you down

We run the city ’cause I'll never let you down

Never let you down, never let you down

בארנס קורטני הוא משב רוח מוסיקלי מיוחד, רענן ואותנטי אפילו בלתי צפוי באלבום הבכורה שלו מצביע על מי שעשוי להיות הקול הבא של הדור שלו.

'Fire’

‘Glitter & Gold’

‘Hands'

‘Golden Dandelions’

‘Hellfire’

‘Hobo Rocket’

(‘Hobo Outside Tesco, London (Interlude

‘Champion’

‘Kicks’

‘Never Let You Down’

‘Goodbye John Smith’

‘Little Boy’

‘Rather Die’

‘The Attractions Of Youth’

וידיאו: Barns Courtney – Golden Dandelions

Attractions Of Youth Barns Courtney

