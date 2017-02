בוני טיילר היא זמרת של שלושה להיטים, אחד מהם גדול במיוחד. הקהל מגיע להופעה שלה לשיר אותם. טיילר בונה את הערב עליהם, הם ממשיכים להיות מקור החמצן שלה, ובאין חומרים חדשים אטרקטיביים, היא נשענת עליהם ועל לא מעט על קאברים.

הזמרת הוולשית מנסה כבר שנים להחיות את הקריירה שלה מאז It's a Heartache של 1978, Total Eclipse of the Heart של 1983 ו – Holding Out For a Hero. אחרי הלהיטים הנ"ל הקריירה של נסוגה. אלבומה Free Spirit משנת 1996 לא עורר כמעט עניין. אחד הצעדים הנואשים שלה לשקם את הקריירה היה השתתפות בתחרות האירוויזיון במאלמו שבדיה ב-2013 כנציגת בריטניה. נדמה שטיילר רצתה יותר חשיפה מחודשת מאשר זכיה.

היא סמכה מאוד על הצבע המיוחד של קולה הגרוס-מרוסק (Raspy-Husky Voice) קלף מנצח בשמונים, שהוכיח עצמו ככלי אפקטיבי אצל כותבי ומפיקי רוק דאז.

ההופעה מתבססת רובה ככולה על אותן שנים בתערובת של רוק, פופ ובלוז שמנווטת למסלול מיינסטרים חבוט משהו. בקטעי הקישור מנסה טיילר להיות נחמדה ומצחיקה, אבל זה פשוט אינו עובד.

היא פתחה בהילוך גבוה ב – Have You Ever Seen The Rain from, קאבר לקרידנס קליר ריבייבל. הגיטרות המלוות כווננו חזרה לשנות השמונים, ונשארו שם לאורך כל הערב. הגיעו שירים כ – Hide Your Heart כיסוי לשיר של Kiss מ-1988, קאבר חלש ל – To Love Somebody של הבי-ג'יז, בלוז של ג'ניס ג'ופלין, ןגם שירים של טינה טרנר, בוני טיילר מנסה תמהיל בלוז רוק סול די אינסטנט. הגיטרות מנגנות כמו מספר לימוד. הגיטריסט המוביל פורט סולו מאחורי הגב, אקט שנראה בימינו אנכרוניסטי.

השירים המקוריים שאינם להיטים אינם נספרים לה. לטיילר אין קלפים חזקים לשלוף פרט ללהיטים הישנים, והיא נאחזת עדיין חזק בגיבור של Holding Out for a Hero כדי להקים את הקהל בסיום, לקבל פרחים, לגעת בידיים מושטות וגם להכין את לוח ההופעות העתידי שלה. להיטי עבר, נוסטלגיה, קול חריג. זה מספיק? ממש לא.

Have You Ever Seen the Rain? Flat on the Floor

To Love Somebody Lost in France It's a Heartache Hide Your Heart Under One Sky Need Your Love So Bad All I Ever Wanted This Is Gonna Hurt Total Eclipse of the Heart Faster Than the Speed of Night Encore: Turtle Blues River Deep, Mountain High Simple The Best Holding Out for a Hero

Have You Ever Seen The Rain

Total Eclipse Of The Heart

Turtle Blues

River Deep Mountain High

Holding Out For A Hero

גלריה

דירוג: