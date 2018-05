שם האלבום נלקח מ – “Hallowed Ground” "אדמה מקודשת", מילים שאומרות: "הלב שלי הוא כנסייה של צלקות". בישופ בריגס בחרה בשם הזה לשיר העוסק בהתגברות על הצלקות האלו. זהו אלבומה הראשון של הזמרת-יוצרת הבריטית שנולדה כ – שרה גרייס מקלאפלין ב-1992 ושינתה לשם במה ע"ש עיר בסקוטלנד. בריגס הטביעה חותם ראשון על על סצנת הפופ האינדית עם הלהיט "נהר", שיר שני באלבום, שהגיע ל- 60 מיליון האזנות בסטרימינג. בשנה שעברה, היא הוציאה – EP – שהפך לאלבום. אם לבחור את אחד מאלבומי השנה – זהו האלבום של בריגס. תערובת של פופ וסול במקבץ שירים של מוסיקאית וזמרת שכתבה בכנות מופתית את הסיפורים שלה ושרה אותם בעוצמות שמעידות על האותנטיות שלהם. זמרת נפלאה בעלת כישרון שלה למזג מגוון של ז'אנרים לתוך אלבום קוהרנטי ומסוגנן. River, הסינגל המצליח, הוא גוספל מודרני, בשירה של זמרת נשמה גדולה בהפקה מודרנית מבריקה החל מתכנות ההקשה של תופים, צלילי הסינטיסייזרים האפלים. שיר על התחושה של להיות קרוב לאהוב המיוחד, ויחד עם זאת לתת לזה לזרום Shut your mouth and run me like a river. ב – Lyin בריגס שרה ברגישות מופתית – "מאבדת את עצמי כאשר אני משקרת עבור אהבתך". הצער שהיא מביעה מגיעה ממקום אמיתי. סערת רגשות מתחוללת ב – White Flag' כאשר בריגס שרה – "אני לא מרימה דגל לבן".

Oh, won't wave my white flag, no/ This time I won't let go/ I'd rather die/ Than give up the fight, give up the fight

ב- Dream היא ממשיכה באותה עוצמה דרמטית, בכישרון מלודי נדיר לשיר את שהיא חשה ביחסים בינה ובינו. היה לה חלום שהוא אינו שומע אותה צורחת את כל אשר על ליבה, אבל זה לא מנע את עזיבתו.

Oh, I had a dream/That you couldn't hear me screaming/ Trying to tell you everything/ But it wouldn't stop you leaving

"אדמה קדושה" Hallowed Ground משלב בצורה מבריקה EDM, גוספל וסול לשיר אחד. בריגס עושה שימוש בכל מנעד קולה, מגובה בכלים אלקטרוניים ואקוסטי. עוצמה בלעדית שאומרת כמעט הכל על היכולות של הזמרת הבריטית הנפלאה.

