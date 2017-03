משך 20 שנה שר ראיין אדאמס את כאבי אהבותיו. הישנה את הנושא? ממש לא. להיפך: האלבום החדש מעורר סקרנות טבעית בעקבות גירושיו מהשחקנית מנדי מור, ויש שכבר כינו אותו – "אלבום הגירושין". מי שמצפה שהסיטואציה תייצר אצל אדאמס אלבום של חידושים והמצאות – עלול להתאכזב. הזמר-יוצר בן ה-42 מגיש את מה שהוא הכי טוב בו – אלבום רוק סולידי, שירים שמחזירים לימי צעירותו, הרדיו של שנות השמונים – שירי סופט רוק כמו “Do You Still Love Me” ו – “Anything I Say To You Know”. אני מעדיף שירים כמו “Shiver and Shake” המביעים פגיעות ביחסים בינו ובינה בשירה יותר מופנמת טעונה עוצמות פנימיות, נוסח ברוס ספרינגסטין. גוונים אחרים: שיר כמו To Be Without You בעיבוד אקוסטי מזכיר יותר את סגנון הקאנטרי המלודי של ג'ון דנוור. גם אם אדאמס אינו מחדש, זהו עדיין אחד מאלבומיו הטובים ביותר כסינגר סונגרייטר המביע את מפחי נפשו בתקשורת מול מי שאיכזבה – ברמת אמינות גבוהה, בעיבודים אקוסטיים-חשמליים התופרים ככפפה למידותיו.

Do You Still Love Me? Prisoner Doomsday Haunted House Shiver and Shake To Be Without You Anything I Say to You Now Breakdown Outbound Train Broken Anyway Tightrope We Disappear

וידיאו: Do You Still Love Me

Ryan Adams – Prisoner

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: