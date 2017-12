ברברה סטרייסנד. נמאס? קהל עדיין מוכן לשלם הרבה מאוד על כרטיסים להופעה שלה. תמיד התרגשות גדולה. מודה באשמה: ממעריציה הוותיקים. את האלבום החדש קיבלתי בתוספת מספרים מדהימים של הישגיה. לא אלאה אתכם. היא שיאנית. ההקלטות נערכו בשנה שעבר ב-14 ערים בהן הופיעה. אחרי 19 שירים והרבה פטפטת בין השירים ברור שסטרייסנד בת ה-74 לא איבדה כמעט דבר. עדיין בשיאה. לרגע הייתה תחושת כרסום במה שהאמריקנים מכנים The Magic. רגע, רגע, ככה מדבר מעריץ? בדוק את עצמך, אני אומר לעצמי. מה שונה הברברה הסטרייסנד הזו מהברברה סטרייסנד שאתה מקשיב לה כמעט חמישה עשורים? כן, כן קולה עדיין מעולה, כריזמה לא חסר לה. אז מה הבעיה? שהיא כבר פחות מעניינת ומאתגרת? מצד שני, אני לא מרגיש אצלה "טייס אוטומטי". אבל מה מעבר? הקהל שלה לא מחפש "מעבר" הוא רוצה את סטרייסנד הכי סטרייסנד, וחסר לה שהיא לא תבצע את People. סטנדינג אוביישן היסטרי. משהו קצת אחרת? Climb Ev'ry Mountain עם ג'יימי פוקס, זמר סול נהדר. מעניין מי עוד ממהר לרכוש כל אלבום חדש שלה. אתם יודעים מה: לא אחרב להם את החוויה. שי איז וונדרפול אז אוור.

(People Overture (Entrance

The Way We Were

Everything

Being At War With Each Other

(No More Tears (Enough Is Enough

Evergreen

You Don't Bring Me Flowers

Being Alive

Papa, Can You Hear Me?

Pure Imagination

Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me) with Anthony Newley

Losing My Mind

Isn't This Better

How Lucky Can You Get

Don't Rain On My Parade

People

Climb Ev'ry Mountain with Jamie Foxx

Happy Days Are Here Again