ברוס ספרינגסטין הגיע עם השיר הזה לאולפן במהלך הקלטות בתחילת 1982. הוא ניגן סביב על קצב של שיר איטי של ג'וני קאש, וחיבר לצלילים כמה מילים שהוא כבר כתב. השיר הוקלט במאי 1982, והוא נועד במקור לאלבום נברסקה, אך הוא לא יצא עד סיום ההקלטות של Born In The U.S.A בשנת 1984. ספרינגסטין הקליט גרסה ראשונה עם הפסנתרן, רוי ביטאן, המתופף מקס ויינברג , כי שאר הלהקה שלו היתה ב"הפסקת השראה". השיר הוא על גבר שמתעורר בלילה רטוב מזיעה מתאוות לאישה – הוא מרגיש כאילו הוא עולה באש, כשלפתע מתעורר. ספרינגסטין כתב כשהוא משתמש בקולות של דמויות שונות, השיר עובד יפה עם קצב ההשראה של ג'וני קאש, והגיע ל Top 10 בארה"ב ובבריטניה. סרטון הוידיאו הבהיר את הסיפור: ספרינגסטין מגלם מכונאי רכב אשר מפנטז על אישה נשואה מהעשירון העליון, שממשיכה להביא את המכונית שלה אליו לשירות. לילה אחד הוא יורד מהמכונית שלה, שוקל לצלצל בפעמון שלה, ואז מציפות אותו מחשבות. זו היתה הפעם הראשונה שספרינגסטין השתתף בסרטון וידיאו מוסיקלי. הקליפ והשיר הזכירו את "אפטון גירל" של בילי ג'ואל.

"I’m on Fire” הוא אחד השירים הכי אינטימיים של של ברוס ספרינגסטין. השיר אמנם על תשוקה בסיסית עמוקה, אבל ספרינגסטין שמר על איפוק גם בנגינת הכלים. הוא שר "אני בוער באש" אבל נשאר cool עם אנרגיות לא שריריות. מדהים לשמוע רוקר הנשען על כוח – מרפה לחלוטין, מעניק לסיפור את הנרטיב הרגשי המתאים לו. זה רגע גדול במוסיקה של ספרינגסטין

Hey little girl is your daddy home

Did he go away and leave you all alone

I got a bad desire

I'm on fire

Tell me now baby is he good to you

Can he do to you the things that I do

I can take you higher

I'm on fire

Sometimes it's like someone took a knife baby

Edgy and dull and cut a six-inch valley

Through the middle of my soul

At night I wake up with the sheets soaking wet

And a freight train running through the

Middle of my head

Only you can cool my desire

I'm on fire

