זה הרביעי של "הטובים ביותר" שבריאן אדמס מוציא משך 30 ושבע שנות קריירה (1980-2017). מה האובססיה הזו להוציא אוספי בט אופ? האם לא נסתפק באנתלוגיה המעולה שיצאה ב-2005? אז אולי זה העיתוי? – לקראת סיבוב ההופעות, שבמהלכו יגיע גם לכאן. לא יודע מי מחזיק אוספי הבסט אופ הקודמים שלו. אדמס עצמו כותב, כי האוסף מתבסס על תערובת של להיטים שהגיעו גבוה במצעד, ושירים שאינם דווקא שוברי קופות.

אם אתה מעריץ נלהב תרכוש מן הסתם את האוסף עבור שני שירים חדשים שהוקלטו במיוחד לאלבום 'Ultimate Love' אשר מציג את אדמס באחד משירי הרוק הטובים שלו. Please Stay הוא בלדה רומנטית נינוחה, מסוג הסלואויים המיושנים שאינם מתיישנים, כלומר שיר שנועד להישאר.

המוזיקה מדברת עצמה, ואם אין לכם אוסף של בריאן אדמס, אז זוהי בחירה לא רעה, שכוללת בין השאר להיטי טופ טן את כמו 'Summer of 69' ו"Cuts Like A Knife', ובלדות רגש כמו 'Heaven' וכמובן 'Everything I Do) I Do It for You'). אטרקטיבי – השירה המשולשת של אדמס, סטינג ורוד סטיוארט בשיר – All For Love. המוסיקה של אדמס היא מיינסטרים רוק מהסוג הנצחי. מה יש להוסיף: זמר גדול, כותב שירים מוכשר ונגן גיטרה מצוין, אשר מרשה לעצמו לצאת עם עוד אוספים, משום שהפופולריות שלו אינה מראה שום סימנים של ירידה.

“Go Down Rockin'”

“Can’t Stop This Thing We Started”

“Run To You”

“Ultimate Love” *** new track

“Heaven”

“It’s Only Love” – with Tina Turner

“Here I Am”

“When You’re Gone” – with Melanie C

“Cloud Number Nine”

“(Everything I Do) I Do It For You”

“You Belong To Me”

“Summer Of ’69”

“Have You Ever Really Loved A Woman?”

“Somebody”

“Please Forgive Me”

“Cuts Like A Knife”

“The Only Thing That Looks Good On Me Is You”

“All For Love” – with Sting & Rod Stewart

“Back To You”

“Please Stay” *** new track

“18 Til I Die”

בריאן אדמס – Please Stay

Brian Adams - Ultimate

