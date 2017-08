באתר אול מיוזיק הגדירו את בריאן בלייד כאחד הקולות הרעננים בג'אז של המאה ה-21, בגלל הגישה החובקת-כל והבלתי אליטיסטית שלו. הקול – קול התופים. המתופף – ורסטילי וגמיש, נע בחופשיות בין ג'אז, רוק אלטרנטיבי, בלוז, רוק, וג'אז פיוז'ן.

בלייד הוא אחד המתופפים המבוקשים והכריזמטיים בדורנו, מתופף שהוא גם מוזיקאי עמוק ורב ממדי . בן 47, יליד בעיר שרוופורט, לואיזיאנה, מתופף עסוק ומבוקש מאוד. מאחוריו שישה אלבומים כמוביל הרכב ועשרות פרויקטים כמוביל שותף וכנגן מלווה. בין היתר עבד עם בוב דילן, ג'וני מיטשל, דניאל לנואה, מריאן פייתפול, בילי צ'יילדס, ג'ושוע רדמן, קני גארט.

הוא ניגן בשלישיות עם כריסטיאן מקברייד וצ'יק קוריאה. משנת 2000 הוא חבר ברביעיית וויין שורטר. "וויין היה ברכה נפלאה בחיים שלי. למדתי ממנו שאנחנו מתחילים מכלום, מה שהוא מכנה 'גרביטציה אפס', וחייבים להיות מלאי אמונה וחסרי פחד, כדי לקחת סיכוי יחד וללכת על חבל דק".

אומר וגם מבצע, ועם להקת האחווה The Fellowship Band, פינת היצירה האישית והמובחרת שלו משנת 1998, לוקח בלייד סיכונים ויוצא לחקור מחוזות חדשים, כיוצר ומלחין. ההרכב מופיע על הבמות הכי גדולות בניו יורק, בהופעות סולד אאוט, וכל חבריו הם מוזיקאים עכשוויים עם חיבור אמיתי לשורשים.

בריאן בלייד תופים

ג'ון קווארד פסנתר

כריס תומס בס

מלווין באטלר סקסופון סופרן, סקסופון טנור

מיירון וולדן סקסופון אלט, בס קלרינט

Brian Blade and The Fellowship Band (Live) at Chicago Music Exchange

Brian Blade and The Fellowship Band