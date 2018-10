הזמינו את כל נגני הפסטיבל מחו"ל לחגיגת הסיום. מתי לאחרונה שמעתם על במה אחת מקבץ של כל באי הפסטיבל? עמיקם קימלמן, המנהל האומנותי של יפו ג'אז, הגה את הרעיון (הכלכלי/אומנותי) של כולם מנגנים בשביל כולם – בחילופי תפקידים (פעם מוביל, פעם נגן בהרכב) ובקינוח קיבלנו סלט פירות ג'אזי של כל הכלים, האנשים והצבעים בניהולו המוסיקלי של עדי ישעיה, מבחינתי – שם חדש, אבל לפי התוכניה – מהמוסיקאים הישראלים המצליחים ביותר בארה"ב, שרשימת האמנים להם עיבד או עמם ניגן כוללת את פרינס, ארתה פרנקלין, ברט בכרך ולנה הורן. עדי שימש כמנהל המוסיקלי, המעבד והפסנתרן של הזמרת וויטני יוסטון 11 שנה.

הגם שהנגינה במפגן כל אנשי הג'אז של הפסטיבל הייתה ראויה לעוד חזרה לפחות, נדמה לי שקונצרט כזה לא חווינו בכל תולדות פסטיבלי הג'אז בארץ. שלושה סקסופוניסטים מצוינים – טיה פולר מארה"ב, מי שניגנה עם ביונסה, קטלין מילאה מרומניה, חאריס לונו מקפריסין, הטרומבוניסטית התמירה המעולה קארין המאר משבדיה, נגן המפוחית הצרפתי הורסטילי אוליביה קנט, הפסנתרן והזמר השוויצי האקלקטי רפאל יוסט, החצוצרן הברזילאי המעולה ג'ס סדוק, הפסנתרן האוסטרי אוליבר קנט, הזמרת נינה מיה הנפלאה מפינלנד. מאחוריהם סיפקו את הקצב שני ישראלים: יקי לוי, אחד המתופפים הגדולים ששמעתי בג'אז המקומי וארנון פלטי הותיק בבס. בין השירים בחגיגת הסיום – "I Say a Little Prayer"‏ ששרה נינה מיה לזכרה של אריתה פרנקלין ועיבוד תזמורתי ל"איך זה שכוכב" של מתי כספי.

הרעיון לסיים את פסטיבל יפוג'אז במחוות לשיריהם של זמרים ולהקות פופ/רוק אייקוניות בעיבודים שנכתבו במיוחד לפסטיבל בנגינתם של אמנים מ-10 מדינות על במה אחת במפגש קוסמופוליטי – הוא תמצית המסר החברתי שקיים במוסיקה ובמיוחד במדינה שהאקלים הפוליטי שלה לא תמיד מאפשר להגיע למפגשי מעורבים מהסוג הזה, ועל כך מברוק גדול לפסטיבל יפו ג'אז 2018.

משתתפים:

עדי ישעיה ניהול מוזיקלי, עיבודים ופסנתר

Tia Fuller סקסופון (ארה"ב)

Karin Hammar טרומבון (שוודיה)

Jesse Sadoc חצוצרה (ברזיל)

Catalin Milea סקסופון (רומניה)

Charis Ioannou סקסופון (קפריסין)

Oliver Kent פסנתר (אוסטריה)

Raphael Jost פסנתר/שירה (שוויץ)

Olivier Ker-Ourio מפוחית (צרפת/ איי הראוניון)

Nina Mya שירה (פינלנד)

ארנון פלטי בס (ישראל)

יקי לוי תופים (ישראל)

שירים: I Have Nothing, Have You Ever Seen The Rain, Yellow, Don't Know Why, Artetha Tribute, Eich Ze Shekochav , Make You Feel My Love, I Can't Help It, Walk Between The Raindrops, Here There & Everywhere, Mean Old Man, Outstanding

צילומים: מרגלית חרסונסקי

Have You Ever Seen The Rain

Nina Mya – I Say a Little Prayer – Aretha Tribute

