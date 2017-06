איך שמשון נשק לדלילה? תשאלו את גבע אסקרוב. לו יצא לנשק מישהי "כמו ששמשון נשק לדלילה כל יום". מהות הדימוי? בואו ננסה לעזור לעצמנו ואולי גם לאסקרוב. כתוב בתנ"ך ששמשון אהב את דלילה, אבל האם היא אהבה אותו? אחת התאוריות אומרת, כי דלילה חברה לשמשון בשליחות הפלישתים (היא עצמה הייתה ממוצא פלישתי) כדי לפתותו על מנת שיתגלה סוד כוחו העצום. אם לחזור לשיר – הבנאדם אהבה לנשק אותה, אבל הוא מעיד כי ללא היה עד כדי כך טיפש ליפול ברשתה, ובכל זאת היה שם משהו מדליק בנשיקה. לא ההיגיון ניצח, אלא דווקא התחושה המיוחדת-מפתה שבנשיקה.

גבע אסקרוב שר את השיר בטון בהיר, נוגה ומאופק, במנגינה ידידותית, מעין טרובדור שמספר סיפור בשיר. המוסיקה נשמעת סגנון של יוצרים-זמרים מאזורי הפולק הצפון אמריקנים של השבעים. הצלילים האקוסטיים (גיטרה – פסנתר- אקורדיון) והזרימה המלודית מעניקים לשיר מרקם פריך מענג.

I REMEMBER VERY WELL

THE NICEST PLACE THE PERFECT SMELL

THERE WAS SOMETHING THERE

SOMETHING WITH THE COLOR OF HER HAIR

A FUNNY GLIMPSE, A LITTLE SMILE

THEN I SAT THERE FOR A WHILE

I TOOK A DRINK BEFORE, REALLY LOOKED INTO HER EYES.

I‘D REALLY LOVE TO KISS HER, ALL THE WAY

LIKE SAMSON KISSED DELILAH EVERY DAY.

I REMEMBER VERY WELL

I‘M NO FOOL TO FALL IN SPELL

THERE WAS SOMETHING THERE

I TOOK A DRINK AND THEN I DARED

I‘D REALLY LOVE TO KISS YOU ALL THE WAY

LIKE SAMSON KISSED DELILAH EVERY DAY

EVERY DAY

YOU‘D REALLY LOVE TO KISS ME I HEARD YOU SAY,

YOU BETTER TAKE A HIKE AND LOOK AWAY

LOOK AWAY

