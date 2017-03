גבע אסקרוב בחר להביע באנגלית את התחושה שלאחר העזיבה. אנגלית היא שפה שמותאמת ככפפה לפופ מהסוג הזה, המאפיין בסינגר סונגרייטר המנסה לדייק בסיפור ולהישאר קרוב לעצמו. לגבע אסקרוב היו כאן רגעי חסד של השראה ביצירה, שקרבו אותו לתחושה האמיתית.

השיר מתאר תוצאות של פרידה תוך כדי נגיעה באופיים של הנפשות הפועלות. אסקרוב מצליח לגעת בשיר הקצר בקשיים שחווה – "כמה קשה היה לי לעזוב

המלודיה הקסומה, העיבוד האקוסטי, הקצב מובילים אותו למקום אליו חתר. אסקרוב שר את הטקסט בבהירות, בטון נוגה וצנוע שמכיל את עומק הצער. גם הסיום האינסטרומנטלי – במקומו, כמו משאיר עוד מקום קטן לחבור לסיטואציה ללא מילים. מסוג השירים האישיים שמושכים ללחוץ על Repeat, ראוי ליצוא לשוק הבינלאומי.

זה קצת כמו לנצח, אף אחד לא באמת צריך ליפול

זה כמעט כמו הפסד – לעמוד, תחילה צריך לזחול

זה כמעט כמוני, תמיד צריך לעשות הכל

זה כמעט כמוך, מעולם ללא מחשבה שנייה

אני מצטער, אבל באמת הייתי צריך ללכת

את מכירה אותי

כמה קשה היה לי לעזוב הכל

IT’S A BIT LIKE WIN, NO ONE REALLY HAS TO FALL

IT’S A BIT LIKE LOSS, TO STAND UP‚ FIRST YOU HAVE TO CRAWL

IT’S A BIT LIKE ME, ALWAYS GOT TO DO IT ALL

IT’S A BIT LIKE YOU, NEVER HAD A SECOND THOUGHT

I’M SORRY BUT I REALLY HAD TO GO

YOU KNOW ME

HOW HARD IT WAS FOR ME TO LEAVE IT ALL

Geva Askarov - Sorry

