"אישה היא הכושי של העולם", שר ג'ון לנון ב-1980 שיר שכל תנועה לזכויות האישה אימצה בחום. ב"כושי" התכוון לנון למילת גנאי שכוונה נגד השחורים בקןנטקסט ההיסטורי של אפלייתם כעבדים.

"אנחנו גורמים לה ללדת ולגדל את ילדינו/ ואז אנחנו עוזבים את דירתה בגלל שהיא הפכה אמא תרנגולת שמנה/ אנחנו אומרים לה שהבית הוא המקום היחיד בו היא צריכה להיות/ ואז אנו מתלוננים שהיא גשמית מכדי להיות ידידתנו"

זהו אחד השירים הרומנטיים היפים שנכתבו בפופ. גאונותו של לנון הייתה בפשטות ההרמונית בשירים כמו Imagine, All You Need Is Love. הוא כתב גם שירים מורכבים יותר כמו Walrus, אבל ייחודו היה בשירים מלודיים פשוטים שהזמן הפך אותם לקלאסיים כמו Revolution ו – Come Together.

לנון כתב את Woman כשיר הודייה לאשתו יוקו אונו. הוא תיאר את השיר כרצועה הכי "ביטלסית" של אלבומו Double Fantasy , ה- Girl (מ"ראבר סול") של שנות השמונים. בראיון למגזין רולינג סטון, זמן קצר לפני מותו, סיפר לנון כי הרעיון לשיר צץ באחר צהריים אחד בברמודה. "פתאום היכתה בי המחשבה מה נשים עושות בשבילנו. הגם שחשבתי במונחים אישיים על יוקו, זו לא הייתה כוונת השיר, אלא האמת האוניברסלית. הבנתי שאנחנו מקבלים את מעשיה של האישה כמובנים מאליהם. נשים הן המד השני של השמיים, כפי שאני לוחש בתחילת השיר"

באספקט האישי, השיר הוא סוג של התנצלות שך לנון ליוקו אונו. הזוג חווה משבר נישואין קשה ב-1973. יוקו הסכימה להעמיד את הקשר ביניהם במבחן הזמן ולאפשר לג'ון זמן לשיקול מחודש לנון בהתייחס לאותה תקופה כאל "סוף השבוע האבוד", שנמשך כ-18 חודשים.

השיר יצא כסינגל בינואר 1981, כחודש אחרי שלנון נרצח. הוא הגיע למקום הראשון בבריטניה, והחליף את Imagine. זו היתה הפעם הראשונה שמוסיקאי החליף את עצמו בצמרת המצעד מאז ש – She Loves You של הביטלס החליף את I Want To Hold Your Hand ב-1963.

Woman is the nigger of the world

Yes she is, think about it

Woman is the nigger of the world

Think about it, do something about it

We make her paint her face and dance

If she won't be aslave, we say that she don't love us

If she's real, we say she's trying to be a man

While putting her down we pretend that she is above us

Woman is the nigger of the world, yes she is

If you don't believe me take a look to the one you're with

Woman is the slave to the slaves

Ah yeah, better scream about it

We make her bear and raise our children

And then we leave her flat for being a fat old mother hen

We tell her home is the only place she should be

Then we complain that she's too unworldly to be our friend

Woman is the nigger of the world, yes she is

If you don't believe me take a look to the one you're with

Oh woman is the slave to the slaves

Yeah, alright

We insult her everyday on TV

And wonder why she has no guts or confidence

When she's young we kill her will to be free

While telling her not to be so smart we put her down for being so dumb

Woman is the nigger of the world, yes she is

If you don't believe me take a look to the one you're with

Woman is the slave to the slaves

Yes she is, if you believe me, you better scream about it

We make her paint her face and dance

