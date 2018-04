ג'ון מלנקמפ, Hurts So Good

כאשר השיר יצא, Mellencamp היה עדיין ידוע בשם ג 'וני קוגר Johnny Cougar, השם שהמנהל שלו נתן לו. American Fool היה האלבום האחרון שהוא הוציא ללא השם Mellencamp. זמר-יוצר, צייר ושחקן, מוכר בזכות המוסיקה הקליטה, הז'אנר הפופי של הרוק, המוכר בארה"ב כ -heartland rock (**)

על השיר מספר מלנקמפ, יליד 1951: "חבר הציע לי לכתוב שיר עם המשפט 'Hurt So Good'. כתבתי אותו בשלוש דקות, שירבטתי את השורה הראשונה כשאני עם סבון על דלת הזכוכית במקלחת. זאת היתה רק בדיחה. אני חושב שכל הדברים הטובים התחילו כנראה כבדיחות. האם אלוהים לא התפוצץ מצחוק כשהוא ברא את כל המקום הזה?"

חברו של מלנקמפ היה ג'ורג 'גרין, שקיבל קרדיט על השיר הזה. הוא המשיך לכתוב את הלהיטים של מלנקאמפ. Mellencamp זכה בגראמי הראשון שלו עם השיר הזה: Best Male Rock Vocal Performance of 1982. בנאום הקבלה שלו הוא אמר, "אני לא יודע מה להגיד, אני סתם אידיוט".

** Heartland rock הוא ז'אנר של מוסיקת רוק, המאפיין ההצלחה המסחרית של זמרים-יוצרים כטום פטי, בוב סיגר, ברוס ספרינגסטין וג' ון מלנקמפ. מדובר בסגנון מוסיקלי פשוט, roots musical style שירים שבחלקם עוסקים בחיי "הצווארון הכחול" האמריקני. זוהי ההכרה ש למוסיקה הרוק יש מטרה חברתית או קהילתית מעבר לבידור בלבד.

When I was a young boy/ Said put away those young boy ways/ Now that I'm getting' older, so much older/ I long for those young boy days/ With a girl like you/ With a girl like you/ Lord knows there are things we can do, baby/ Just me and you/ Come on and make it a

Hurt so good/ Come on baby make it hurt so good/ Sometimes love don't feel like it should/ You make it, hurt so good

You don't have to be so exciting/ Just trying to give myself a little bit of fun, yeah/ You always look so inviting/ You ain't as green as you are young/Hey baby it's you/ Come on girl now it's you/ Sink your teeth right through my bones, baby/ Let's see what we can do Come on and make it a

Hurt so good/ Come on baby make it hurt so good/ Sometimes love don't feel like it should/ You make it hurt so good

I ain't talking no big deals/ I ain't made no plans myself/ I ain't talking no high heels/ Maybe we could walk around, all day long,/ Walk around, all day long

Hurt so good/ Come on baby make it hurt so good/ Sometimes love don't feel like it should/ You make it hurt so good/ Hurt so good, come baby now/ Come on/ baby make it hurt so good/ Sometimes love don't feel like it should/ You make it hurt so good/ Hey, hey

Writer/s: GEORGE GREEN, JOHN MELLENCAMP

