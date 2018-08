גורגון סיטי מסמנת מטרה דומה כמו באלבום הבכורה Sirens שיצא ב-2014. הצמד קיי גיבון מאט רובסון-סקוט חזרו עם עוד מקבץ צ'ילאאוט-קלאב דאנס.אם תשאלו די ג'איים – זהו האלבום שהם המתינו לו. קחו את הלהיט Real Life. זוהי דוגמה לסוג האינסטנט פופ שעובד על הבליינים. ההפקה המבריקה מגיע עד Never Enough עם Chenai. כאלבום דאנס, אין כאן נפלים, אם כי ברור שכל אחד יבחר ת המועדפים שלו.

קיי גיבון ומט רובסון הם צמד הפקה אלקטרוני בריטי המייצר להיטי קלאב מלוטשים. תרצו מיקרוקוסמוס של תעשיית הדאנס של המאה ה-21. המוסיקה מייצגת פס קול party-minded, מלודי ומקובע על קצב חד-כיווני. בכל קטע – זמר/ת אחר/ת. כמעט כל רצועה היא פוטנציאל להיטי. הצמד מלונדון חבר עם מגוון רחב של זמרים, ביניהם כוכבים, אבל תמיד תמכו בכישרון חדש, תוך שמירה על נוסחה מנצחת של להיטי דאנס קליטים.

האלבום ממשיך מאותה נקודה שבה הסתיים ‘Sirens’. ‘Real Life’ הוא דוגמא למה שהיית מצפה מגורגון סיטי: ביטים חלקלקים, מנגינות מתקתקות ופזמון שליט שידליק את מבלי המועדון. גם ’All Four Walls’ עם – Vaults הוא שלוש דקות אופוריות של פופ טהור במיטבו.

מול שורה של מנגינות קליטות, הצמד של גורגון סיטי מנסה גם משהו מחוץ לקופסה. 'Hear That' הוא שיתוף פעולה D Double E הוא היפ הופ מאוד לא צפויבהשוואה למכלו במיוחד מול פופ דאנס כמו "One Last Song", שגם הוא מכיל מרכיב של ראפ. אם Sirens הציג את הפוטנציאל בגדול, ‘Escape’ הוא ההוצאה לפועל – בגדול.

וידיאו: Gorgon City – All Four Walls ft. Vaults

01 (Kingdom (feat Raphaella

02 (Real Life (Gorgon City & Duke Dumont feat NAATIONS

03 (Blame (feat Josh Barry

04 (Go Deep (feat Kamille & Ghosted

05 (Let It Go (Gorgon City x NAATIONS

06 (One Last Song (feat JP Cooper & Yungen

07 (Never Enough (feat Chenai

08 (Hear That (feat D Double E

09 (All Four Walls (feat Vaults

10 (Love Me (feat Lulu James

11 (Overdose (feat Josh Barry

12 (Night Drive (feat Kelly Kiara

Gorgon City - Escape

