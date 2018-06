חמישה כוכבים מרהיבים לאלבום הג'אז של השבוע של נגן הטנור והסופרן סקסופון והמוסיקאי ג'ושוע רדמן. אלבום האוונגרד "Still Dreaming" מציג גם את סגנון הנגינה הייחודי בקורנית (חצוצרה קצרה) של רון מיילס ואת הקצב הנהדר של והאלסטי של סקוט קולי על קונטרבס כמו גם את מגוון הקצבים בתיפוף המעודן של של בריאן בלייד. “Still Dreaming” הוא הצדעה של רדמן וחברי הקוורטט ולמוסיקה האוונגרדית המשוחררת של רביעיית “Old and New Dreams” , שבה ניגן אביו, דיואי רדמן האגדי על סקסופון טנור, יחד עם דון שרי על חצוצרה, צ'ארלי היידן על קונטרבס ואד בלאקוול על תופים. בולטות גם השפעותיו של אורנט קולמן על יצירת האלבום הזה.

“New Year” הפותח של סקוט קולי קובע את רוח שאר האלבום. “Unanimity” של רדמן נשמע עצן מפגש של הבופ החדש עם האוונגרד. הסולואים של רדמן בטנור סקסופון לוהטים. הנגינה של מיילב בקורנית היא צבע מקורי בפני עצמו. שניהם מונעים ע"י נגני העל סקוט קולי ובריאן בלייד. באלבום שתי בלדות מנוגנות נפלא – “The Rest”, בלדה בלוזית של רדמן ו – “Haze And Aspiration” של קולי. “Blues for Charlie” הוא קטע בולט במיוחד בדואט רדמן-מיילס כמו גם הגרסה ל – “Comme Il Faut” של אורנט קולמן. יש לקוות כי הרביעיה נמצויינת תותיא עוד אלבומי מופת כמו זה, שהוא תוספת חשובה לדיסקוגרפיה יהושע רדמן. מומלץ מאוד.

Joshua Redman, Ron Miles, Scott Colley, Brian Blade – Unanimity

(Joshua Redman - Still Dreaming (feat. Ron Miles, Scott Colley & Brian Blade

